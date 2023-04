Cuánto subiría el tipo de cambio por la dolarización que propone Milei

La dolarización de la economía, que propone Javier Milei si llega a la presidencia de la Nación, implicaría que el contado con liquidación aumente a $ 800, tomando las paridades actuales de los bonos del Tesoro en dólares, al 25%.

Hoy el stock de reservas de Argentina es el más bajo en lo que va del siglo XXI. Las reservas netas son de apenas u$s 1800 millones, cifra que se vuelve negativa en u$s 6000 millones si se toman las líquidas, al restarle los DEGs y el oro en manos del Banco Central, según cálculos de 1816.

Dolarización

Si bien en las próximas semanas las reservas netas crecerán por el dólar soja 3, ese crecimiento será transitorio, al ser un adelanto de liquidaciones: por la sequía, luce muy difícil que haya reservas netas para fin de año.

Hoy la base monetaria es de $ 5,4 billones, que al CCL actual de $ 400 son u$s 13.500 millones. Como Argentina cuenta con apenas u$s 1800 millones de reservas netas, necesitaría conseguir otros u$s 11.700 millones para poder rescatar la base, si quisiera dolarizar hoy.

Pasivo del BCRA

El problema es que el pasivo del BCRA no es sólo la base, sino también las Leliq y los pases, que suman $ 12,5 billones, más del doble de la base. Para recomprar la base monetaria y las Leliq se necesitan en total u$s 44.750 millones al CCL actual.

"Teniendo reservas netas por apenas u$s 1800 millones, para dolarizar al CCL que tenemos hoy necesitamos conseguir u$s 43.000 millones, cifra similar al Stand By que recibió Mauricio Macri del FMI. Otra forma de verlo es que usando sólo las reservas netas actuales, el tipo de cambio de conversión para rescatar todo el pasivo del BCRA es de $ 9944, que surge de dividir $ 17,9 billones por u$s 1800 millones", detallan en 1816.

Qué tiene el Central

El Banco Central cuenta con Letras del Tesoro por u$s 61.707 millones de nominales, Bonares y Globales por u$s 15.340 millones de nominales, bonos en pesos por 3,8 billones de valor técnico y adelantos transitorios por $ 2,9 billones.

Al convertir los adelantos y los bonos en pesos usando el CCL y se valúa el 100% de los instrumentos a la paridad promedio que tienen los Bonares en el mercado secundario (25%), hoy entre reservas netas y deuda del Tesoro, el BCRA tiene en su poder activos por un valor de mercado de u$s 25.254 millones.

Cuántos dólares faltan

Por lo tanto, hoy Argentina necesitaría conseguir u$s 19.500 millones para llevar a 0 el patrimonio del Central al CCL de $ 400, dado que entre base monetaria y pasivos remunerados el BCRA debe u$s 44.750 millones.

La paridad de los instrumentos soberanos en manos del Central debería ser de 46% para que el BCRA pueda contar con u$S 45.000 millones en sus activos y poder recomprar la base monetaria y las Leliq al CCL actual.

Hoy las paridades de los Bonares están al 25%, y la suma de Globales y Bonares en manos privadas es de u$s 80.300 millones de nominales, de modo que en 1816 ven muy improbable que se dupliquen los precios de los bonos duplicando los stocks de bonos en circulación.

Dólar CCL a $ 800

Alternativamente, tomando las paridades actuales de los Bonares en la zona del 25%, el CCL debería aumentar hasta $ 800 para poder dolarizar sin conseguir financiamiento.

Si las paridades de los bonos son muy bajas, el CCL necesario para dolarizar se vuelve muy alto. En ese contexto, la dolarización podría necesitar de algún tipo de reestructuración de las Leliq y, por ende, de los plazos fijos.

Préstamo en puerta

Otra opción podría ser conseguir divisas con algún préstamo extraordinario, sea del Fondo Monetario Internacional, del Tesoro de los Estados Unidos u otro prestamista.

Una tercera alternativa podría ser declarar la libre circulación del dólar, permitiendo que todo tipo de transacciones se pueda hacer así, de modo de formalizar el bimonetarismo, que podría generar una hiperinflación en moneda local.