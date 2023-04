Se estabilizó el stock de depósitos en dólares en los bancos tras una baja en marzo

La estacionalidad de los depósitos en dólares, más el ruido en los mercados del anuncio de la pesificación de la deuda en moneda extranjera de organismos públicos se vieron reflejados en la conducta de los ahorristas, que en marzo retiraron de los bancos u$s 303 millones.

Eso encendió una alerta por un episodio que, sin embargo, fue muy lejano de los u$s 867 millones que se fueron tras la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía en julio pasado. Desde la mirada oficial, el retroceso también fue mucho menor que los u$s 771 millones de noviembre de 2021, mes de las elecciones legislativas.

Estabilización

En abril, paulatinamente la situación se fue acomodando, y de los u$s 16.061 millones del primer día hábil apenas cayeron u$s 33 millones al segundo día, por la habitualidad de los que compran dólar ahorro y lo retiran del banco. Ya al segundo día hábil de abril el saldo de depósitos subió u$s 1 millón y el 3° día, u$s 7 millones, para caer luego apenas u$s 3 millones.

Como en la primera parte del mes hubo pocos días hábiles por la Semana Santa, los retiros se concentraron en un breve lapso. "Esta baja gradual en los depósitos en dólares de personas humanas refleja una estacionalidad típica -interpretan en el Gobierno-. En el último bimestre del año los depósitos en dólares tienden a aumentar por cuestiones impositivas, y bajan a partir del comienzo del nuevo año", recordaron.

Quiénes salieron

Para ilustrarlo, indican que del movimiento en la 2° semana de abril, la mayor salida fue de cuentas hasta u$s 10.000 (u$s 50 millones) y otro tanto de cuentas con depósitos de u$s 50.000 y u$s 100 mil. Pero creció u$s 9 millones el stock en cuentas de más de un millón de dólares.

Tanto en fuentes oficiales como del sistema bancario coincidieron en señalar que en la actualidad los bancos tienen amplia liquidez en dólares. "Equivalente al 85% de los depósitos en dólares totales", recuerdan en el Gobierno. Y puntualizan que las entidades financieras sólo pueden otorgar préstamos en moneda extranjera a sujetos que generen ingresos en dólares.

Plazos fijos

Por esa razón, los bancos desincentivan depósitos en moneda extranjera, al punto tal que, según las estadísticas del BCRA, pagan un promedio del 0,4% anual por los plazos fijos: 0,3% al año por aquellos depósitos de hasta u$s 100.000 y 0,5% anual por los de más de u$s 1 millón.

Para llevar tranquilidad a los ahorristas, incluso, a mediados de marzo dos bancos privados líderes del mercado importaron u$s 250 millones desde los EE.UU. para estar abastecidos de billetes físicos para el caso en que los ahorristas se lo demandaran.

En el sector financiero explican que los lunes los bancos piden el camión de caudales para atender retiros de los depositantes. Pero el sistema hoy se encuentra líquido: hay un dólar por cada cinco prestados, y al sumar encajes y depósitos, la liquidez supera 100 por ciento.