Cuáles son las acciones conservadoras que recomiendan los analistas para surfear las tensiones globales

El índice de volatilidad en Wall Street (VIX), pasó de 12 puntos a comienzo de mes hasta los 65 puntos el lunes y desde allí corrigió hasta los 24 puntos actualmente.

La performance en las acciones locales fue más limitada aunque los papeles operan con caídas mayores al 20% y crece la volatilidad.

Los analistas recomiendan acciones del sector con mejores fundamentos y mayores potenciales de crecimiento dentro de la macro local.

Aumenta la volatilidad internacional

La volatilidad en los mercados del mundo se disparó.

Si bien las caídas se moderaron durante el martes y el miércoles, el mercado sigue vulnerable a ver nuevas bajas y la volatilidad permanece alta.

El índice de volatilidad en Wall Street (VIX), pasó de 12 puntos a comienzo de mes hasta los 65 puntos el lunes y desde allí corrigió hasta los 24 puntos actualmente.

La ciada en el mercado accionario americano y el aumento de la volatilidad se dio a partir de que los datos económicos de Estados Unidos que llevaron a poner en precios una posible recesión para la economía estadounidense.

Por otro lado, el Banco Central de Japón (BoJ) decidió subir su tasa de interés de referencia, llevando así a una reducción del carry trade global dado el crecimiento en los costos de apalancamiento y una apreciación del yen que incentivo aún más el cierre de posiciones.

Esto forzó cierre de posiciones masivas en el mercado y un aumento generalizado de la volatilidad.

Desde sus máximos de julio, el S&P500 retrocede 7%, mientras que el Nasdaq baja un 11%.

En modo ajuste: importa las variables locales

Desde el máximo alcanzado en los u$s 1364, el S&P Merval en dólares acumula una merma del 22%, regresando a niveles de marzo pasado.

De cualquier manera, y dada la magnitud de la caída en las bolsas internacionales, los papeles argentinos tuvieron caídas mucho más moderadas, e incluso operaron con leves subas en las últimas jornadas, como el caso de los bancos e YPF.

Cuando el contexto internacional se complica, los países y economías que más sufren son las que mayor vulnerabilidad presenta.

Por lo tanto, ante un contexto de mayor vulnerabilidad producto de una tensión a nivel global, los analistas remarcan la importancia de contar con variables macroeconómicas más robustas.

Asi, para que los activos financieros argentinos sufran menos, los analistas indican que el fortalecimiento de las variables fundamentales de la economía argentina deberán seguir mejorando, de modo de poder enfrentar el panorama global desafiante de una mejor manera.

Joaquín Álvarez, CEO de IMSA Alyc, agregó que la volatilidad internacional afecta el desempeño de los activos en general.

"El factor de contexto macro global siempre es importante, en mayor o menor medida. Pero también, el contexto local es fundamental, es decir, que la macro muestre una mejora y que el Gobierno pueda ir haciendo delivery de dicha mejora", afirmó.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, indicó que en los últimos 20 años aproximadamente, Argentina está cerrada al mundo.

En consecuencia, Lazzati agregó que, cuando le pasa algo al mundo, Argentina no tambalea salvo si los granos de soja caen o si las tasas de interés suben.

De cualquier manera, Lazzati entiende que las variables clave son los factores domésticos que pueden afectar a la dinámica macroeconómica local

"Como por el momento las tasas de interés en EEUU no suben ni bajan, no afecta de manera significativa en las acciones argentinas porque están en un entorno controlado, donde nadie ingresa desde afuera a invertir en argentina debido al riesgo, por lo que no hay competencia local. Lo que más afecta a las acciones positiva y negativamente, son las decisiones políticas de los diferentes gobiernos que estuvieron en estos 20 años", sostuvo.

Estrategia conservadora en acciones

Las acciones argentinas en Wall Street se encuentran en terreno bajista al evidenciar pérdidas de más del 20% desde sus máximos.

Casos como YPF, Cresud, Telecom, Grupo Supervielle y Banco Macro muestran mermas de entre 29% y 20%.

Otros papeles como Grupo Financiero Galicia, Banco BBVA Argentina, Pampa, Edenor, TGS e IRSA evidencian un retroceso de entre 12% y 18% desde sus máximos recientes, lo cual implica que el mercado se encuentra en una fase correctiva importante.

Parte de estas bajas tienen explicaciones o fundamentos locales, y parte de ello, en especial el último tramo, se debe al aumento de la volatilidad global.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, remarcó que si bien en los últimos días se vivió elevada volatilidad en los mercados internacionales, es para destacar que la performance de Argentina fue más que decente.

En ese sentido, señaló que los factores globales son importantes para la dinámica local, aunque remarcó que es preponderante también las variables domesticas sobre las acciones argentinas.

"Si bien siempre es preferible viento a favor que viento en contra, seguimos pensando que la dinámica de los activos locales depende más de lo doméstico que de lo externo", comentó.

En cuanto a los papeles a seleccionar en un contexto de mayor volatilidad global, el economista jefe de Grupo SBS ve valor en acciones del sector energético, siendo este un sector prioritario para la economía de Argentina.

"Seguimos siendo constructivos en el sector hidrocarburos a mediano plazo a la vez que posiciones defensivas en materiales también nos parecen una buena opción, dado que es un sector que fue duramente castigado en los últimos meses", sostuvo Franco.

Ignacio Sniechowski, head de research de Grupo IEB, explicó que dado que el mercado local es de alta volatilidad, y la decisión de los inversores de realizar el típico movimiento de "Flight to quality" ante este tipo de eventos, el mercado de acciones local también sufrió la caída provocada por el sell off a nivel global.

Sin embargo, agregó que "las restricciones cambiarias con las que cuenta el país dificultan el carry desde el exterior, lo que llevó a morigerar las caídas para las acciones argentinas".

Con una visión similar Franco y en cuanto a la estrategia en acciones, Sniechowski considera que lo conveniente es tomar una posición defensiva si se quiere permanecer en el mercado de acciones local, principalmente a través del sector de Oil & Gas.

"Este sector que ha mostrado ser defensivo ante contextos de incertidumbre. Así mismo, el potencial de crecimiento con el que cuenta el sector en Argentina y los actuales precios internacionales del brent hacen que cuente con un potencial de upside interesante, combinando así upside con defensividad", dijo.

Para ello, el especialista de Grupo IEB entiende que las acciones de Vista Energy (VIST), YPF (YPFD), Pampa Energía (PAMP) y Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) son las indicadas si se quiere tomar posición en el sector de Oil & Gas argentino.

En cuanto a los papeles a elegir, Álvarez sigue apostando a los del sector bancario y energético.

"Todavía no vemos un cambio de fundamento a nivel mundial, y los papeles locales que nos siguen gustando son sector bancario, Grupo Financiero Galicia, BBVA, y dentro de lo que es Oil and Gas, YPF y Vista", dijo Álvarez.

Importando volatilidad

Cuando el mercado americano cae con fuerza, esto genera un efecto contagio sobre el resto de las plazas bursátiles a nivel global.

En estos momentos, los inversores buscan priorizar activos de seguridad, reduciendo posiciones en activos de riesgo, entre ellos, bonos y acciones de mercados emergentes.

En las últimas jornadas, y en especial las de mayor tensión global, la volatilidad en el S&P Merval se disparó-

Esto mismo ocurrió en las acciones argentinas en Wall Street, las cuales evidenciaron un aumento de la volatilidad en dichos papeles.

En tanto y en cuanto la volatilidad global persista, el mercado local puede seguir quedando vulnerable a sufrir mayor tensión importada del exterior.

Es decir, ante el incremento en la volatilidad en Wall Street y con la incertidumbre sobre si el foco de tensión quedó disipado (o no), los riesgos sobre los activos locales siguen latentes.

Diego Martínez Burzaco, head de estrategia de Inviu, considera que todo proceso de shock externo tiene algún impacto local.

Sin embargo, el impacto y la magnitud del mismo suele ir de acuerdo a la macro doméstica. En esta oportunidad no encuentra al país tan desprovisto en ese sentido y sin necesidades concretas de ir a los mercados voluntarios de deuda en el corto plazo", dijo.

Sin embargo, también remarcó que todo el movimiento de shocks de flight to quality y salida de emergentes golpea al país por otros canales.

En este contexto, Martínez Burzaco afirmó que en estos contextos hay algunas vías indirectas de afectación y otras donde estás un poquito más resguardado.

"Esos canales son presión sobre el riesgo país, asi como sobre el precio de las materias primas. También puede haber presión sobre el tipo de cambio, más allá del compromiso de Economía de seguir con el crowling peg del 2%. La Argentina sufre una pérdida de competitividad versus otras monedas que se están devolviendo, como el real brasileño y el peso mexicano. Y eso de alguna u otra manera te puede impactar", indicó.