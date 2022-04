Cuál fue la trama secreta que hizo bajar al dólar blue

"Se comieron el amague", disfrutan en el gabinete económico. Los rumores de que el Banco Central (BCRA) iba a salir a vender su cartera de bonos en dólares provocó la baja del contado con liquidación, de $ 211 a 207 pesos.

Dólar en baja

"Hubo una orden de unos u$s 200.000 que muchos pensaron que éramos nosotros entonces se corrieron todos", se relamen en el Gobierno al hablar con este Cronista.

"En un mercado de tan poco volumen, de apenas unos u$s 54 millones, cualquiera que necesita salir a vender te lo baja de precio enseguida", reconocen fuentes oficiales.

Caen reservas

"El problema es cuando pase el período de liquidación de cosecha y empieces a ver en las tapas de los diarios que todos los días caen las reservas. Ahí puede llegar a subir el volumen del CCL e irse para arriba", interpreta el CEO de uno de los fondos más grandes del país.

A su juicio, al Banco Central no le conviene salir a intervenir en el mercado 'quemando' los dólares de las reservas, y si vende parte de su cartera de bonos en dólares hace bajar las paridades y destruye el precio.

Bajo control

A Pimco y Templeton, que tienen el equivalente a u$s 3000 millones en bonos CER, Economía los tiene bajo control, renovando en las licitaciones, y no saldrán de un día para el otro a vender todo por un tema reputacional; además, están hace tres años y aún no se fueron.

"De la misma forma que había subido sin volumen, también cayó sin volumen el CCL", confirman en la City.

