Créditos hipotecarios: qué sueldo debo ganar para poder solicitar uno. Foto: Shutterstock

En Argentina, los créditos hipotecarios UVA volvieron con fuerza desde 2024 y en 2026 siguen siendo una de las principales herramientas para acceder a la vivienda propia. Sin embargo, el acceso depende en gran medida del nivel de ingresos del solicitante o grupo familiar.

La regla clave que aplican casi todos los bancos es que la cuota mensual no supere el 25% del ingreso neto declarado. Estos requisitos se endurecieron en los últimos meses por mayores tasas y análisis crediticio más estrictos.

¿Cuánto hay que ganar para pedir un crédito hipotecario?

A enero 2026, con un salario mínimo vital y móvil en torno a los $ 341.000, los pisos de ingresos exigidos por los bancos varían entre aproximadamente 3 y 15 salarios mínimos, es decir, desde $ 1.000.000 hasta más de $ 5.000.000 mensuales, según la entidad y el destino del crédito (vivienda permanente o no permanente).

Los bancos establecen un piso de ingresos para iniciar el trámite:

Banco del Sol: ingresos mínimos de $ 1.000.000 mensuales.

ICBC Argentina: requiere ingresos iguales o superiores a $1.100.000.

Banco Santander: $ 1.540.000 para vivienda permanente; $ 1.700.000 para vivienda no permanente.

Banco Credicoop: supera los $ 3.000.000 mensuales.

BBVA Argentina: mínimo equivalente a 4 salarios mínimos (alrededor de $ 1.364.000), pero para acceder a tasas más bajas suele pedir más de $5.000.000.

Banco Supervielle: por encima de $5.000.000 mensuales (para adquisición o refacción).

Los otros requisitos que piden los bancos para pedir un crédito hipotecario

Edad: generalmente de 18/21 a 65/75 años al finalizar el préstamo.

Antigüedad laboral: mínimo 1 año en relación de dependencia; 2 años para monotributistas/autónomos.

Otros costos: IVA, sellados, seguros de vida e incendio, gastos de escrituración (aprox. 5-8% adicional al valor de compra).

¿Cuál es la cuota que hay que pagar en un crédito hipotecario?

Si bien existen diferentes opciones para pedir un préstamo, el simulador de Crédito Hipotecario para la Vivienda en UVA muestra un ejemplo de las cuotas que se deben pagar por mes. Por ejemplo: