El Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México lanzaron el programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia que busca ampliar el acceso a hogares dignos mediante apoyos directos y construcción de viviendas en beneficio de miles de familias. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla la edificación de hasta 36 mil viviendas en la entidad, además de apoyos que pueden alcanzar montos significativos dependiendo del tipo de intervención habitacional requerida. El Gobierno Nacional y los estatales destacaron que este esquema prioriza a personas en situación de vulnerabilidad, garantizando condiciones adecuadas de vivienda. “Este programa… prevé la construcción de 36 mil viviendas en el Estado de México”, se informó oficialmente. El programa ofrece soluciones habitacionales con espacios funcionales y servicios básicos, diseñados para mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias. Las viviendas contemplan dimensiones y características específicas para cubrir necesidades esenciales. De acuerdo con la información oficial, las casas incluyen dos recámaras, baño completo, sala, comedor, cocina y patio de servicio. Por otro lado, estas casas cuentan con acceso a servicios como agua, electricidad y cercanía a infraestructura básica. “¡Inició en el EdoMex el Programa Vivienda para el Bienestar! Este programa de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prevé la construcción de 36 mil viviendas en el Estado de México, garantizando así el derecho a un hogar digno a las y los mexiquenses. El Poder De Servir“, informó Delfina Gómez El apoyo está dirigido a personas mayores de edad que residan en el Estado de México y que enfrenten condiciones de pobreza o carencias en su vivienda. El proceso incluye evaluación socioeconómica y cumplimiento de lineamientos específicos. “El propósito es contribuir al mejoramiento de la vivienda de personas… en condición de pobreza”, señalan las reglas de operación del programa. El registro puede realizarse mediante plataformas digitales habilitadas por la Comisión Nacional de Vivienda, lo que permite a los interesados iniciar su proceso sin intermediarios y de forma gratuita. Las autoridades recalcaron que el apoyo consiste en la entrega de materiales o acciones de vivienda según cada caso. “El apoyo consiste en la entrega por única ocasión de un paquete de materiales”, se detalla en la normativa oficial del programa.