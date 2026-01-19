El acceso a la vivienda propia sigue siendo uno de los principales desafíos para las familias argentinas. Frente a las exigencias bancarias tradicionales y las tasas de interés del mercado, los institutos provinciales de vivienda se han convertido en una alternativa concreta para quienes no pueden acceder a un crédito hipotecario convencional.

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) de la provincia de Mendoza ofrece actualmente el programa “Construyo Mi Casa”, una línea de financiamiento que se diferencia de los créditos tradicionales por una característica clave: en lugar de entregar una vivienda ya construida, otorga el dinero para que cada familia diseñe y construya su hogar según sus necesidades y posibilidades.

Cuánto sale la cuota más baja y qué tamaño de casa podés construir

La cuota mensual más accesible del programa arranca en $ 264.650,22, correspondiente a una vivienda de 55 metros cuadrados. Para acceder a esta opción, el grupo familiar debe acreditar un ingreso mínimo de $ 1.323.251,12.

Sin embargo, el programa contempla diferentes alternativas según la superficie de la vivienda que se desee construir:

Superficie Cuota mensual Ingreso mínimo requerido 55 m² $ 264.650,22 $ 1.323.251,12 69 m² $ 304.824,71 $ 1.524.123,55 80 m² $ 339.831,53 $ 1.699.157,63 100 m² $ 403.361,01 $ 2.016.805,11 120 m² $ 497.552,19 $ 2.487.760,94 140 m² $ 566.394,13 $ 2.831.970,67

El rango permitido para la construcción va desde los 55 m² hasta los 140 m², adaptándose tanto a familias pequeñas como a grupos familiares más numerosos que necesiten mayor espacio.

Requisitos para acceder al crédito del IPV

El programa “Construyo Mi Casa” establece condiciones claras que apuntan a garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan como vivienda única:

Requisitos económicos

Ingreso familiar mínimo: entre $ 1.323.251,12 y $ 2.831.970,67, según la superficie elegida.

Financiamiento: el IPV cubre hasta el 85% del costo total de la vivienda.

La cuota mensual no debe superar el 20% del ingreso familiar neto.

Requisitos de propiedad

No poseer otros inmuebles a nombre del solicitante o grupo familiar.

Debe tratarse de la vivienda única y familiar.

Si se construye en barrio cerrado, las expensas no pueden exceder el 50% del valor de la cuota de una vivienda de 80 m².

Requisitos del terreno

Contar con un terreno propio o adquirirlo durante el período de ahorro previo (36 meses).

El terreno debe tener servicios básicos: luz y agua potable.

Superficie compatible con el proyecto de construcción seleccionado.

Esta exigencia de contar con terreno representa uno de los mayores desafíos para los postulantes, especialmente en zonas urbanas donde el valor del suelo se ha incrementado significativamente en los últimos años.

Cómo inscribirse: paso a paso completo

El proceso de inscripción al programa del IPV requiere planificación y cumplir con varias etapas antes de recibir el financiamiento:

1. Inscripción y presentación de documentación

Reuní toda la documentación requerida (DNI, comprobantes de ingresos, constancia de CUIL, certificado de domicilio, entre otros), digitalizala en formato PDF y completá el formulario online en el sitio oficial del IPV de tu provincia.

2. Evaluación de la postulación

El organismo verificará que cumplas con todos los requisitos del programa. Esta etapa puede demorar entre 30 y 60 días hábiles, dependiendo del volumen de solicitudes.

3. Evaluación del terreno

Un equipo técnico del IPV visitará el terreno para verificar que cumpla con las condiciones de aptitud: servicios, accesibilidad, características del suelo y factibilidad constructiva.

4. Período de ahorro previo

Una vez aprobada la postulación, comienza el período de ahorro obligatorio de 36 meses. Durante este tiempo, deberás abonar cuotas mensuales que demuestren tu capacidad de pago y que luego se descontarán del monto total del crédito.

5. Otorgamiento del crédito

El préstamo se otorga al cumplir las 36 cuotas de ahorro previo, o antes si sos seleccionado en alguna licitación especial que el IPV realice periódicamente.

6. Construcción por etapas

El dinero no se entrega todo junto, sino según un cronograma de desembolsos vinculado al avance de obra. Esto garantiza que los fondos se utilicen efectivamente en la construcción y permite al IPV supervisar el proyecto.