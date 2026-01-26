La tarjeta de crédito es uno de los medios de pago más utilizados en Argentina. Permite realizar compras y pagar servicios sin contar con el dinero en el momento, ya que funciona bajo un sistema de crédito otorgado por bancos o entidades financieras. Sin embargo, su uso implica obligaciones y costos que conviene conocer en detalle para evitar deudas inesperadas.

De acuerdo con las disposiciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), existen una serie de puntos clave que todos los usuarios deben controlar antes de contratar una tarjeta de crédito y también durante su uso mensual.

¿Cómo funciona una tarjeta de crédito?

A diferencia de la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito no requiere tener fondos disponibles en la cuenta bancaria al momento de la compra. El banco o la empresa emisora asigna un límite de crédito en función de los ingresos y el perfil financiero del usuario.

Todos los meses, la entidad envía un resumen que detalla los consumos realizados, el monto total adeudado, el pago mínimo y la fecha de vencimiento. El titular puede optar por pagar el total, el mínimo o un monto intermedio. En caso de no cancelar el total, el saldo pendiente genera intereses.

¿Qué tener en cuenta antes de tener una tarjeta de crédito?

Antes de aceptar una tarjeta de crédito, el Banco Central recomienda prestar especial atención a los siguientes aspectos:

Tasa de interés compensatoria y punitoria

Son los intereses que se aplican cuando no se paga el total del resumen o cuando se abona fuera de término.

Monto del pago mínimo

Pagar solo el mínimo extiende la deuda y encarece el costo final por los intereses acumulados.

Comisiones por exceder el límite de compra

Superar el límite autorizado puede generar cargos adicionales.

Costos de mantenimiento y renovación

Estos cargos deben estar claramente informados por la entidad.

Consumos en moneda extranjera: qué pasa con el tipo de cambio

Los consumos realizados en dólares u otras monedas pueden pagarse en la misma moneda o en pesos. Si el usuario elige pagar en pesos, se aplica el tipo de cambio vendedor vigente al momento de la cancelación del resumen.

En caso de que el vencimiento coincida con un día inhábil, se toma el tipo de cambio del último día hábil anterior, tal como establecen las normas del Banco Central.

Débito automático: qué pasa si no hay saldo suficiente

Cuando el pago de la tarjeta está adherido al débito automático y no hay fondos suficientes en la cuenta, el banco debe debitar el monto disponible y notificar al usuario sobre la falta de saldo. No puede aplicar cargos sin informar previamente la situación.

Es clave revisar periódicamente el historial de consumos y pagos permite detectar errores, prevenir fraudes y analizar hábitos de gasto que pueden ajustarse para mejorar la salud financiera a largo plazo.

Renovación, cambios en los cargos y cancelación

La renovación de la tarjeta de crédito debe ser informada por la entidad emisora en los últimos tres resúmenes anteriores al vencimiento del plástico. Además, cualquier modificación en los costos o cargos asociados debe comunicarse con al menos 60 días de anticipación.

Tené en cuenta que la baja de la tarjeta puede solicitarse en cualquier momento. Según el Banco Central, el banco no puede exigir la cancelación previa de la deuda para tramitar la baja del producto. No obstante, si existe un saldo pendiente, la entidad puede requerir una gestión presencial para completar el trámite.