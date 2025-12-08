En noviembre, la liquidación de la agroindustria sumó tan sólo u$s 759,7 millones lo que marcó una caída de 32% en relación a octubre de 2025, sin embargo, en lo que va del año el ingreso de divisas creció 31%.

En el período enero-noviembre los principales complejos del campo sumaron u$s 30.324 millones, informó la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y señaló un récord histórico de toda la serie, muy por encima a los u$s 23.125 millones del mismo período en 2024.

Sin embargo, como consecuencia de la política de suba y baja de retenciones que aplicó Luis Caputo, la recaudación por derechos de exportación cayó 35% en agosto; 28% en septiembre; 69% en octubre y 71% en noviembre, según calculó RIA Consultores. “Hay que ir hasta enero de 2018, cuando (Mauricio) Macri eliminó los Dex excepto para la soja para encontrar un ingreso tan bajo ”, destacó Javier Preciado Patiño, director de la consultora.

En cuanto al impacto en la recaudación, en un contexto de fuerte ajuste por parte del Gobierno para lograr reducir el déficit primario, el analista indicó que l a participación de las retenciones en la masa fiscal descendió a 1,6% en octubre y 1,5% en noviembre . En tanto, para 2025 representará 4,1%, lo que equivale a la participación más baja de los últimos años , “después de 2023 cuando la sequía castigó la producción”, explicó.

Diciembre seco

La alternancia de incentivos para que los productores liquiden soja con bajas transitorias y la eliminación total de retenciones en el mes de septiembre, todavía repercuten en la dinámica del sector que, con poco producto por vender, no promete un movimiento significativo para el cierre del año.

Es que las ventas de soja fueron bajas en noviembre, principalmente porque ya se habían adelantado grandes volúmenes en meses anteriores y “queda poco volumen por vender de la campaña actual”.

No obstante, el informe de CIARA refleja que el mercado aún tiene que fijar el precio de más de 9,4 millones de toneladas de soja (sumando las campañas 2024/2025/2026), lo que representa una importante cantidad de mercadería ya comercializada, pero sin valor final.

En el caso del maíz las ventas de los productores se recuperaron en noviembre (2,442 millones de toneladas), principalmente gracias al interés en la nueva cosecha (campaña 25/26).

Al finalizar noviembre, quedaban 4,4 millones de toneladas disponibles por vender a la exportación. Además, había 3,4 millones de toneladas sin precio fijado por los productores; la disponibilidad alta de volumen amplía la expectativa exportadora.

Ingreso divisas acumuladas Enero-Noviembre 2025 Período 2008-2025 Fuente : CIARA-CEC –en u$s miles millones

Por último, la comercialización de trigo se mantuvo activa en noviembre (1,632 millones de toneladas compradas/precio fijado). De la nueva campaña 25/26, ya se llevan compradas más de 4,06 millones de toneladas a precio hecho, lo que asegura un volumen importante para la próxima exportación.

Impacto de largo plazo

En este escenario, la actividad exportadora en diciembre estará condicionada por el stock remanente sin embargo la expectativa está en el inicio de la nueva cosecha gruesa que comenzará a dar señales en marzo del próximo año.

En busca de divisas para sortear crisis financieras, el alivio fiscal que generó el Gobierno mejoró el precio de los productos de forma inmediata. En cambio, el efecto nocivo en la recaudación a través de ARCA continuará; incluso en diciembre, puede ser más baja que en octubre y noviembre.

Si bien el sector espera un sólido flujo de maíz que podría alcanzar los u$s 18 millones y una recuperación en trigo, que sumaría u$s 45 millones, no se espera mayor aporte a la recaudación fiscal ya que la venta de soja -con mayor carga impositiva- está atada a la expectativa de baja de retenciones que podría llegar en 2026.

“La tendencia en la recaudación por DEx no va a variar sustancialmente en el último mes del año”, dijo Preciado Patiño y apuntó al complejo soja que “está entrando en la fase de descenso de las exportaciones, típica de los meses del verano”.

Al margen del fenómeno estacional, el experto marcó que todavía quedan por completar embarques con 0% de retenciones. Incluso de la nueva cosecha se registraron 1,1 millones de toneladas de harina y 318 kilos de aceite con 0%, agregó.

En ese sentido, el analista señaló que el costo fiscal de la eliminación de retenciones que se estimó en u$s 1500 millones se extenderá en los próximos meses, ya que “recién vamos por la mitad”, indicó.