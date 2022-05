Cosentino: "El financiamiento en UVA es una linda opción tanto para el emisor como el inversor"

El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Adrián Cosentino, aseguró hoy que actualmente "el financiamiento en UVA es una linda opción tanto para emisores como inversores", en el marco de un balance de gestión del mercado de capitales en el primer trimestre ante periodistas.

Según la CNV, trece empresas emitieron Obligaciones Negociables (ON) en pesos por $ 25.542.486.81 entre enero y marzo de este año. En tanto, otras trece lanzaron ON en dólares por u$s 497.935.036, mientras que en UVA lo hizo sólo una empresa por un monto de 5.758.872 pesos.

En este marco y a pesar que no hizo referencia a la variación de la inflación, el titular de la CNV destacó que "el financiamiento en UVA puede ser una linda opción tanto para el emisor como para el inversor, tanto para el que se financia como para el que compra puede ser interesante" . Este punto, es importante sobre todo porque no todas las empresas pueden emitir en dólares sino que "en un 90%-95% son compañías que tienen la capacidad de generarlos".

En particular, desde la CNV recalcaron que "se registraron 13 empresas emisoras por ON, de las cuales once fueron nuevas pymes y ya diez de ellas fueron garantizadas. Mientras que en 2021, los ingresos fueron 4 en igual período", lo que representa un incremento significativo del 83% de pequeñas y medianas empresas que se financiaron a través del mercado de capitales.

FINTECH Y CRIPTO

Además, Cosentino se refirió al hub de innovación de industria fintech lanzado hace unas semanas: "Venimos trabajando y ahí ya tenemos un tándem de iniciativas bien interesantes que nos van a permitir avanzar en una política de promoción de activos que pretendan llegar a oferta pública que incorporan tecnología de cripto y blockchain".

"El hub nos da el marco institucional para poder avanzar con estas iniciativas", agregó.

Respecto a las divergencias que pueden suscitarse dentro del Gobierno respecto al tratamiento de los criptoactivos, Cosentino explicó: "En un marco de comunicación permanente con mis colegas de todo el mundo, un elemento común es que esta tecnología tiene a todos los reguladores en una actitud muy precavida.

" Es algo nuevo, muy revolucionario, va a un ritmo mas rápido que el aggiornamento regulatorio ", agregó.

"Este es el primer rasgo común. Entre todos los reguladores vamos viendo con mucha cautela cómo el fenómeno se desarrolla. Ahí es donde el regulador tiene que ir definiendo qué pretende en términos de definición de política. Cuál es la mejor aplicación para que el desarrollo de mercado de capitales pueda permitir un buen manejo de riesgos y no dar lugar a situaciones oportunistas y estafas"., añadió.

