Condena a Cristina: cómo impactará en el dólar, bonos y acciones

La condena a Cristina Kirchner a seis años de presión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos prevé ser un dato positivo para el mercado de capitales, que ratifica el rumbo actual del Gobierno, ya que le da fortaleza en términos políticos con perspectivas a lo que le queda de su mandato.

Sin embargo, este miércoles el Merval apenas subió 1,5%, mientras el riesgo país cayó a 800 puntos, ya que bonos con volumen significativo como el AL30 subieron 0,4%, y fue más por el buen dato del IPC de 2,7% de octubre.

El gran temor del establishment sobre este Gobierno es, justamente, todo lo que tiene que ver con lo político, al no tener la mayoría en ninguna de las dos Cámaras.

En este sentido, tener a Cristina condenada significaría un paso hacia adelante para dar un puntapié a la política de apertura con el sector externo, ya que hoy Javier Milei se encuentra muy apoyado en la parte financiera.

CFK y los mercados

Para Maximiliano Ramírez, socio director de Lambda Consultores, el hecho de que CFK no pueda asumir cargos públicos da cierta tranquilidad a muchos inversores, en el sentido de que la principal líder de la oposición se corre en términos de juego político.

"Esto no quiere decir que no siga jugando, pero ahora debería hacerlo tras bambalinas, tendrá que poner a otra persona, lo que traería aparejado una continuidad de la estabilidad cambiaria, de la mano de la mejora en el precio de los bonos y, en consecuencia, la baja en el riesgo país".

Mariano Ricciardi, CEO de BDI Consultora, coincide que, en el corto plazo, es positivo el desgaste de la imagen de Cristina, que provocará que Milei tengas más votos en las Legislativas y, por ende, que siga mejorando la parte macro, por lo cual tanto acciones como bonos podrían verse beneficiados en el largo plazo.

Peronismo unido

El problema, a su entender, radica que, a la larga, esto termine beneficiando a CFK, convirtiéndose en mártir, que el peronismo se junte y que termine generando mayor volatilidad, de la mano de la incertidumbre provocada porque Cristina vuelva a aparecer: "Si el mercado llega a pensar que ella tiene posibilidades, se derrumba".

El consultor económico Omar De Lucca agrega que, si había alguna posibilidad de que Cristina se presentara a competir en 2025, a su juicio esa chance quedo desterrada y hoy Milei en su opinión se encamina a ganar las Legislativas de manera cómoda, obteniendo así la mayoría en el Congreso.

Levantan el cepo

Incluso, apuesta a que el cepo se levanta antes de marzo 2025 y el riesgo país va a seguir bajando, de la mano de bonos y acciones que, a su entender, seguirán para arriba.

De todos modos, Fabio Saraniti, CEO de Win Securities, pone el reparo de que el fallo contra la ex presidenta no está firme y será apelado ante la Corte: "Obviamente que suma, no resta, pero no se trata de un game changer, ya que el mercado está en modo comprador".

Para Emiliano Franco, Sales Trader de Alchemy Valores, el mercado ve que Argentina tiene un horizonte diferente, aunque quedan dudas respecto a si el fallo quedará firme o no.

"Sin embargo, estos sucesos sirven para que Argentina vuelva a generar confianza para la sostenibilidad de un plan económico serio y un mercado de capitales en expansión".

Lista opositora

Santiago Taddei, Trader en Estructuras Financieras Regionales, ve con mayor posibilidad de influencia positiva en el mercado una potencial lista de la oposición el año que viene sin la ex presidenta, aunque asegura que para 2025 todavía falta mucho.

Juan Manuel Truffa, director de la consultora Outlier, no ve un impacto en precios por este fallo: "Sí veo que estas cosas tienen que ver más con la institucionalidad en la Argentina antes que un impacto inmediato y medible en precios".

Aldo Abram, Director Ejecutivo de Libertad y Progreso, va en la misma línea, al señalar que se trata de una buena señal que la Justicia avance en un caso de corrupción en términos de seguridad jurídica, pero no ve que provoque un boom en los mercados.