El contado con liquidación subió 1% y salta a $ 1546, lo que le puede llegar a poner presión a una inflación que muchas consultoras privadas pronosticaban que podía llegar a perforar el 2% este mes. El CCL es el dólar libre que pueden usar las empresas, ya que el cepo sigue vigente para ellas.

Mientras, el dólar oficial minorista también sube 1% a $ 1490, igual porcentaje de suba que muestra el MEP, que se va a $ 1500, e idéntica alza del blue, que pasó a valer $ 1505. En lo que va de junio, el dólar ya subió 5%, más de lo que paga el plazo fijo en cuatro meses.

Chau carry trade

El salto del dólar obedece a la dolarización del aguinaldo de las empresas que ya lo están pagando, y a la baja de la tasa de interés en pesos, que provocó el cierre de posiciones de carry trade y desarmes de plazos fijos en pesos.

“El segundo semestre, en general, y esta semana, en particular, podrían acarrear mayor presión sobre el tipo de cambio, por lo que vale repasar la eventual intervención del sector público para acompañar la suba”, advierten desde Portfolio Personal.

Presión al dólar

Por el lado del segmente dólar link, el volumen operado se mantuvo elevado al cierre de la semana pasada en u$s 163 millones, lo que sugeriría presencia oficial, aunque a un ritmo muy inferior observado a comienzos de junio.

Fue cuando el volumen llegó a ser de u$s 525 millones y u$s 351 millones, reflejando ventas de dólar link por parte del BCRA de unos u$s 900 millones de valor nominal del TZV26.

Demanda de cobertura

En la misma línea, este miércoles por la tarde se anunciarán las condiciones de la licitación del viernes, en la que Finanzas podría ofrecer un título dólar link para abastecer la demanda de cobertura de los u$s 2050 millones en manos privadas que no entraron al canje de la semana pasada.

A su vez, el jueves será la fijación del tipo de cambio para el TZV26 que vence el martes 30, lo que ha ejercido presión puntual en el tipo de cambio en otras oportunidades.

BCRA afloja

Otras de las señales de intervención, aunque indirectas, para suavizar la suba del tipo de cambio ha sido la menor cadencia de compras del BCRA en el mercado. La semana pasada la autoridad monetaria compró apenas u$s 233 millones (vale considerar que el viernes fue feriado en Estados Unidos).

Tomando la media móvil de cinco días, para reflejar una tendencia semanal, las compras se ubican en u$s 57 millones diarios, muy por debajo de los u$s 195 millones de fines de mayo (que reflejaban grandes operaciones “en bloque”, que hoy serían de una magnitud inferior) y en los mínimos desde mediados de marzo.

Relax monetario

Las menores compras serían reflejo de un BCRA, más relajado por el sobre cumplimiento de la meta de compras de u$s 10.000 millones, enfocado en mantener las compras, pero también en evitar poner presión adicional en el tipo de cambio en este contexto de mayor demanda (o menor oferta) privada, según destacan en Portfolio Personal.

Como muestra de ello, la autoridad monetaria viene comprando en junio el equivalente al 17,3% del volumen operado, sensiblemente por debajo del 31,1% en abril y el 30,1% en mayo.