Cuatro inversiones saltan la grieta: cuáles son las apuestas que están en carteras conservadoras y agresivas
Dos carteras construidas para tolerancias al riesgo muy diferentes tienen un 30% exactamente igual. Una estrategia coloca 60% en renta fija y la otra apenas 40%, pero ambas coinciden en cuatro inversiones.
Dos carteras construidas para tolerancias al riesgo muy diferentes tienen un 30% exactamente igual. Una estrategia coloca 60% en renta fija y la otra apenas 40%, pero ambas coinciden en cuatro inversiones.