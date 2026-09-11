Nicolás Gadano, economista jefe de Empiria , estuvo este viernes en El Cronista Stream, donde analizó el dato de inflación de agosto que ayer reveló el INDEC y el programa económico del gobierno de Javier Milei.

El economista calificó como un “buen dato” el 1,7% de agosto, pero advirtió que llegar al punto de tener inflación de un dígito anual, “va a costar y no va a suceder en los próximos meses”.

Gadano advirtió que el gobierno privilegia bajar la inflación -una de sus promesas electorales- mediante intervenciones en el tipo de cambio, lo que genera un fuerte costo en actividad económica y empleo formal.

El especialista criticó el esquema cambiario actual, asegurando que el régimen no deja funcionar libremente el mercado de divisas.

“Estamos en un régimen cambiario que no es de tipo de cambio fijo”, expresó Gadano. En esta línea, agregó que el Gobierno se empeña en sostener un tipo de cambio que, sin su intervención, sería “un poco más alto y facilitaría la vida a productores de bienes que quieren exportar, pero no son petroleros o mineros”.

“Hay una oferta forzada de dólares y después el gobierno interviene con futuros, con dólar linked”, detalló el economista sobre el cepo, un mecanismo que según consideró genera distorsiones que afectan sectores productivos distintos al complejo agroexportador y petrolero.

Gadano explicó que este gobierno “en el tradeoff inflación-tipo de cambio, privilegia la inflación para tenerla más baja y eso tiene un costo”.

El especialista reconoció que esta decisión genera consecuencias económicas claras: “El costo a nivel en términos de actividad, empleo formal, eso lo estamos sufriendo y lo estamos viendo también”.

Gadano subrayó que sectores como la construcción, el comercio y la industria crecen poco frente al desempeño del complejo agroexportador y petrolero.

Del mismo modo, advirtió que la industria textil registra caídas de entre 20% y 30% en producción respecto al inicio del gobierno actual.

El economista vinculó estas dinámicas al esquema cambiario restrictivo, que hace que sectores que compiten con importaciones en el mercado doméstico enfrenten dificultades.

“Los que compiten con las importaciones por el consumo doméstico están más complicados en este contexto de precios en dólares”, manifestó.

Para Gadano, el mecanismo para bajar precios es “costoso”, ya que La recesión genera ajustes que conllevan pérdida de empleo y actividad económica.

“No podemos pagar ropa cara y mala. El proceso, cómo se hace esa transición, tiene costos”, insistió el especialista.

Gadano enfatizó que la transición estructural requiere políticas coordinadas entre gobierno nacional, provincial y municipal.

“Las provincias y los municipios tienen impuestos que gravan a esas compañías, entonces tienen que ayudar”, subrayó.