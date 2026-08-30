Un nuevo informe de expectativas económicas elaborado por la consultora Opina Argentina exhibe un deterioro sostenido del humor social en torno al rumbo de la economía.

Según el estudio, la desocupación se afianzó como el principal problema que los argentinos esperan que el Gobierno resuelva, con el 36% de las menciones. Le sigue la corrupción, con el 32%, mientras que la inflación quedó en un tercer lugar con apenas el 11%. Completan el ranking la inseguridad (9%), la educación (6%) y el estado de los hospitales (5%).

La evolución histórica del indicador resulta elocuente: la preocupación por la desocupación pasó del 30% en marzo de 2026 al 36% actual, mientras que la mención a la corrupción también creció, del 27% al 32% en el mismo período.

En cambio, la inflación como principal problema percibido retrocedió de manera notable frente a los picos de 38% y 39% que había marcado a mediados de 2025.

Se terminó la perspectiva de futuro: qué ve la gente

El dato más resonante del informe es el salto en el pesimismo sobre el futuro inmediato.

El 60% de los encuestados considera que su situación económica empeorará en los próximos meses, una suba de 7 puntos porcentuales respecto de la medición anterior y el registro más alto desde diciembre de 2023, cuando ese guarismo había llegado al 61% en el arranque de la gestión de Javier Milei.

Solo el 25% cree que su situación mejorará, y un 14% espera que se mantenga igual.

Ese pesimismo también se refleja en el temor laboral: el 64% de los consultados afirmó tener miedo de que él o algún familiar pierda el trabajo, frente al 31% que descartó esa posibilidad. Se trata del nivel más alto de todo el año, en una serie que venía moderándose desde comienzos de 2026.

¿Se termino el idilio Gobierno-inflación?

El informe también detectó un quiebre en las expectativas inflacionarias. El 55% de los encuestados cree que la dinámica de precios aumentará en los próximos meses, contra el 49% y el 50% que se habían registrado en los relevamientos de junio y julio.

Solo el 22% espera que la inflación disminuya y un 20% considera que se mantendrá igual.

En sintonía con ese diagnóstico, el 63% de los consultados opina que el Gobierno no está solucionando el problema de la inflación, mientras que apenas el 34% cree que lo está haciendo.

El dato coincide con lo reflejado por Monitor del Humor Social y Político, que D’Alessio Irol/Berensztein realizan conjuntamente para El Cronista. En el estudio los encuestados consideraron que la inflación “sigue siendo percibida como un problema, dado que sigue aumentando el peso relativo de los servicios públicos en la economía familiar”.

El dato no es menor, porque si bien la inflación ya no forma parte de las principales preocupaciones sociales, la atención se centra en el cambio en la composición del gasto familiar y la pérdida de poder adquisitivo.

Agencia NA / Marcelo Capece

Misión llegar a fin de mes: qué opinan los encuestados

El informe de Opina Argentina expone que la mitad de los encuestados no llega a fin de mes: el 48% respondió que no logró cubrir sus gastos en el último mes, frente al 32% que llegó a fin de mes sin poder ahorrar y apenas el 18% que sí consiguió ahorrar. La proporción de quienes no llegan a fin de mes viene en ascenso constante desde el piso del 36% que alcanzó en marzo.

Esa restricción del consumo también se traduce en decisiones cotidianas. Un 62% de los encuestados considera que este no es un buen momento para comprar electrodomésticos, y un 75% afirmó no haber realizado gastos de esparcimiento —como salir a cenar, ir al cine o al teatro— en el último mes.

El informe remarca que ese comportamiento negativo alcanza incluso a 6 de cada 10 votantes de Milei y Patricia Bullrich en las elecciones de 2023. Además, el 54% de los consultados percibe que la calidad de los alimentos que compra en su vida diaria empeoró en el último mes, contra apenas un 8% que notó una mejora.

Quién es el culpable según la gente

El estudio también midió a quién responsabilizan los argentinos por la actual crisis económica. El 63% de los encuestados culpa al gobierno de Javier Milei, mientras que un 35% señala a la gestión anterior, integrada por Alberto Fernández, Cristina Kirchner.

Esta atribución se invirtió por completo respecto de los primeros meses de la gestión libertaria: a fines de 2023, el 55% responsabilizaba al gobierno saliente y solo el 45% apuntaba al que asumía. La brecha se sostiene desde comienzos de 2026 y se profundizó en las últimas mediciones.

El propio informe de Opina Argentina concluye que las señales de descontento social respecto del rumbo general de la economía dejaron de ser coyunturales para convertirse en un rasgo estructural de la opinión pública.