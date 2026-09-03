El ecosistema de pagos digitales en Argentina cambió de forma acelerada en los últimos años. Lo que antes requería una terminal fija, equipamiento específico o largas gestiones de contratación, hoy puede resolverse con herramientas diseñadas para distintos tipos de negocios. En ese escenario, emprendedores, profesionales independientes y comercios encuentran cada vez más alternativas para aceptar pagos con tarjeta, QR o tecnología contactless, adaptadas a su forma de trabajar.

La creciente digitalización del consumo también modificó las expectativas de los clientes, que demandan medios de pago rápidos, seguros y flexibles. Para responder a esa necesidad, Nave Negocios desarrolló tres soluciones con características diferenciadas: Nave Point, Nave Mini y Tap. Todas comparten beneficios como acreditación inmediata, acceso a información de ventas en tiempo real y una estructura de comisiones competitiva, aunque cada una está pensada para un perfil de comercio distinto.

Nave Point, una solución integral para locales físicos

Entre las opciones disponibles, Nave Point está orientada a comercios que operan desde un punto de venta fijo y necesitan una terminal con funcionalidades de gestión además del procesamiento de pagos.

La solución permite aceptar pagos con tarjetas de débito y crédito mediante chip o banda magnética, operaciones contactless, billeteras digitales habilitadas para NFC desde celulares o relojes inteligentes y también pagos mediante códigos QR. Esta variedad de medios de cobro permite atender las preferencias de distintos tipos de consumidores sin depender de una única tecnología.

Además de procesar transacciones, navenegocios.ar/home/cobrar-con-nave-point incorpora herramientas para la administración diaria del negocio. Entre ellas se destacan el cierre de caja y un panel de control desde el cual el comercio puede consultar el detalle de las operaciones en tiempo real. Para los negocios que acrediten sus ventas, se presenta como una alternativa pensada para centralizar la gestión de cobros y simplificar la operatoria cotidiana.

Nave Mini, la alternativa para quienes trabajan en movimiento

No todos los negocios operan detrás de un mostrador. Deliverys, vendedores en ferias, emprendedores que participan de eventos y profesionales que brindan servicios a domicilio necesitan herramientas que acompañen esa movilidad. En ese contexto surge navenegocios.ar/home/cobrar-con-nave-mini, una terminal portátil e inalámbrica diseñada para cobrar desde cualquier lugar.

Su principal diferencial es la posibilidad de llevar el punto de cobro donde está el cliente. A pesar de su formato compacto, permite aceptar pagos contactless, operaciones mediante NFC, códigos QR y tarjetas físicas, ofreciendo prácticamente la misma diversidad de medios de pago que una terminal tradicional.

La solución también genera tickets digitales y brinda acceso a la información de ventas en tiempo real, permitiendo mantener el control de la actividad comercial sin importar dónde se realicen las operaciones. Para los negocios con una dinámica itinerante, la portabilidad se convierte en una ventaja clave, ya que elimina la necesidad de contar con una instalación fija para concretar ventas.

Tap, el celular como terminal de cobro

La tercera alternativa apunta a quienes buscan comenzar a cobrar con tarjeta sin realizar una inversión inicial en hardware. Tap transforma un celular Android compatible en una terminal de cobro gracias a la tecnología NFC, convirtiendo al teléfono en una herramienta capaz de procesar pagos contactless.

El funcionamiento es simple: una vez activada la herramienta, el cliente sólo debe acercar su tarjeta física o dispositivo móvil al celular para completar la operación. Esto elimina la necesidad de adquirir equipos adicionales y facilita el acceso a los cobros digitales para profesionales independientes, freelancers, técnicos y pequeños emprendedores.

Otra de sus ventajas es la facilidad de implementación. Para empezar a utilizar el servicio, únicamente se requiere instalar la aplicación de Naranja X y habilitar Nave desde la sección Negocio. La combinación de bajo costo de entrada, movilidad y simplicidad operativa lo convierte en una opción especialmente atractiva para quienes están dando sus primeros pasos en la digitalización de los cobros. Para más información ingresa en navenegocios.ar/home/cobrar-con-tap.

¿Cuál conviene según el tipo de actividad?

La elección dependerá, principalmente, de la forma en que opera cada negocio. Los comercios con local físico y un volumen de ventas constante encontrarán en Nave Point una herramienta integral para gestionar sus cobros. Quienes desarrollan su actividad en distintos lugares o requieren trasladar la terminal con frecuencia pueden aprovechar la flexibilidad de Nave Mini. Por su parte, Tap aparece como la solución más conveniente para emprendedores y profesionales que buscan cobrar con tarjeta utilizando únicamente su celular.

Más allá de las diferencias operativas, las tres herramientas comparten un mismo objetivo: facilitar la aceptación de pagos digitales y acelerar el acceso a los fondos obtenidos por las ventas. Las comisiones vigentes para cada solución pueden consultarse en navenegocios.ar/home/comisiones---nave

La expansión de los medios de pago digitales ya no es exclusiva de las grandes cadenas comerciales. Hoy, desde un profesional independiente hasta un comercio consolidado pueden acceder a herramientas de cobro adaptadas a sus necesidades específicas. En ese contexto, Nave Point, Nave Mini y Tap representan tres alternativas que responden a distintas realidades comerciales, pero con un denominador común: hacer más simples, ágiles y seguras las operaciones de cobro en un mercado cada vez más digital.