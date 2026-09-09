Cuando un cliente llega a la caja con una compra de $80.000, la pregunta aparece casi sola: ¿conviene pagar todo ahora con descuento o dividirlo en cuotas sin interés? La respuesta depende de variables concretas, el porcentaje del descuento y la cantidad de cuotas disponibles, y no siempre es obvia.

Para los comercios, esa misma pregunta tiene otra dimensión: cómo estructurar la oferta de pago para que más clientes puedan comprar sin que el negocio pierda rentabilidad.

Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último trimestre de 2025 alrededor de 29,5 millones de personas realizaron pagos electrónicos, frente a 27,3 millones en el mismo período del año anterior. El crecimiento no es solo de volumen: también refleja un cambio en cómo los consumidores piensan cada compra.

Cuotas sin interés o descuento al contado: cómo elegir la mejor forma de pago

La posibilidad de elegir entre cuotas sin interés y descuentos al contado mejora la experiencia del consumidor, pero también exige comparar el costo real de cada alternativa.

Un descuento del 10% sobre $80.000 representa $8.000 menos en el bolsillo inmediato. Tres cuotas sin interés de $26.667 representan el mismo precio final distribuido en el tiempo. El descuento conviene si el cliente tiene el dinero disponible y el ahorro inmediato supera el beneficio de distribuir el gasto. Las cuotas convienen si el presupuesto mensual es la variable que define la compra.

Para el comercio, la ecuación también tiene dos lados. Un descuento impacta directamente en el margen. Las cuotas sin interés tienen un costo financiero, pero permiten cerrar ventas que de otra forma no se concretarían y aumentan el ticket promedio: cuando el cliente sabe que puede pagar en cuotas, tiende a llevarse más o a elegir la versión de mayor precio.

Pagos digitales: cómo mejoran la experiencia de compra del cliente

La adopción de herramientas de cobro digital se aceleró en Argentina, especialmente entre PyMEs y comercios que buscan modernizar su operación. En 2025, las transferencias electrónicas representaron el 65,6% del total de operaciones del Sistema Nacional de Pagos, mientras que los pagos con transferencia interoperables crecieron 40,7% interanual en cantidad de transacciones.

El uso del QR también muestra ese cambio de hábito. En diciembre de 2025, los pagos con transferencia interoperables mediante QR totalizaron 95 millones de operaciones y el 98,6% de los pagos con transferencia se inició con códigos QR.

En ese escenario, ofrecer más medios de pago no es solo una mejora de experiencia: es una decisión comercial. Para el cliente, la ventaja está en contar con más opciones; para el comercio, en no perder ventas por fricción en el momento del cobro.

Terminales de cobro para PyMEs

Nave ofrece soluciones que permiten a los comercios operar con distintos medios de pago desde un mismo dispositivo. Con la terminal Nave Point, los comercios clientes de Banco Galicia pueden aceptar tarjeta de débito, crédito, QR y pagos con NFC, con acreditación flexible en cada cobro.

Además Nave permite ofrecer 3 y 6 cuotas sin interés a todos los bancos, todos los días, con una tasa muy competitiva. Para visualizar las comisiones de cada medio de pago, Nave las publica de forma transparente en navenegocios.ar/home/comisiones---nave.

La terminal Nave Point suma herramientas de gestión, promociones y alternativas de financiación que pueden ayudar a impulsar las ventas. Para el cliente, la ventaja está en contar con más opciones; para el comercio, en mejorar la experiencia de compra y acompañar un ecosistema donde, según el BCRA, los pagos inmediatos representaron el 64% del monto de transacciones del Sistema Nacional de Pagos (SNP) en 2025.