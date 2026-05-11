Nuevos jugadores migran desde el mundo tecnológico hacia el sistema financiero tradicional. Cocos, el ALyC que alcanzó 2 millones de usuarios en 2025, avanza en su camino para controlar un banco y expandir su oferta de productos y servicios financieros, entre ellos créditos, cuentas sueldo, y cajas de ahorro. Al igual que Revolut, Cocos optó por comprar un banco pequeño, con alrededor de 70 empleados, pero con un negocio rentable. Tras adquirir el año pasado Voii, está a la espera de que el Banco Central apruebe el cambio de control para comenzar a operar. Fuentes de la City estiman que el visto bueno de la entidad conducida por Santiago Bausili llegará antes de que termine el primer semestre. Una vez concluida la migración tecnológica, podrán escalar la cantidad de usuarios del banco y ofrecer líneas de préstamos a sus clientes corporativos y minoristas. El objetivo es que los clientes puedan invertir, ahorrar, operar y financiarse dentro de la misma plataforma, reduciendo la dependencia de terceros. Uno de los productos que Banco Voii ya ofrece y que podría dispararse tras el cambio de control es el plazo fijo web, que pueden hacerlo clientes de otras entidades financieras. Mientras espera esa decisión, Cocos presentó este lunes sus estados financieros de 2025 ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). La compañía alcanzó ingresos por u$s 49,7 millones, un 75% más que el año anterior, ubicándose entre los Agentes de Liquidación y Compensación con mayor crecimiento en la Argentina. En 2021, su primer año de operación, esos ingresos eran de u$s 1,5 millones. Durante el período, alcanzó un EBITDA ajustado de u$s 25 millones, un patrimonio neto superior a u$s 45 millones y más de u$s 2000 millones en activos bajo administración, consolidando cinco años consecutivos de crecimiento. En términos anualizados, sus ingresos ya superan los u$s 70 millones, frente a los u$s 1,5 millones registrados en 2021. El dato del patrimonio neto cobra relevancia en el contexto actual del mercado de capitales. La CNV hace quince días dictó una Resolución General que exige a los ALyC la remisión mensual de las tenencias diarias de moneda extranjera correspondientes a su cartera propia, al tiempo que deberán presentar, dentro de los ocho días hábiles de finalizado cada mes, la información sobre indicadores de liquidez y de apalancamiento. Uno de los principales motores de crecimiento en 2025 fue Cocos Asset Management, la unidad de fondos comunes de inversión de la compañía, que superó los u$s 1200 millones bajo administración, un crecimiento que le permitió actuar como colocador en más de 30 emisiones de deuda corporativa. “Fue el mejor año en nuestra historia y, al mismo tiempo, una validación del modelo que venimos construyendo desde el inicio: una compañía financiera enfocada en producto, rentable y con capacidad de escalar”, señaló Nicolás Mindlin, presidente y cofundador de la compañía. “Pocas empresas del sector hacen públicos sus estados contables. Nosotros elegimos hacerlo porque ser transparentes es lo que nos trajo hasta acá. Hoy somos casi 200 personas trabajando para resolver necesidades reales, simplificar las inversiones y contribuir a un mercado de capitales más grande”, afirmó Ariel Sbdar, CEO y cofundador de Cocos.