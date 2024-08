Presupuesto, cepo y cambio en la deuda: qué tiene en mente Milei para la próxima fase de su programa económico

En medio de una fuerte expectativa empresaria por mayores novedades sobre el rumbo del plan económico del gobierno, el presidente Javier Milei anunció que rediseñará la forma en la que redactará el Presupuesto 2025, basado en la premisa de "déficit cero" y que, además, estará acompañado de una política de no-endeudamiento de parte del Tesoro .

"Argentina dejará de tomar deuda" , indicó durante su alocución en el Council of the Americas celebrado esta jornada en el Alvear Palace Hotel. A pesar de la magnitud del anuncio, el Presidente aclaró que esto no abarca a los rollover de deuda. También se presume que no afectará la ampliación del crédito tomado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ni con montos contraídos con organismos de crédito multilateral.

Durante su discurso, el jefe de Estado reiteró que el orden fiscal y financiero, junto con el exterminio de la inflación, son las condiciones necesarias "para volver a crecer", y elogió a los Ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por lograr "una macroeconomía ordenada para darle solución definitiva a la inflación; un profundo recorte del gasto público y una atención obsesiva a desregular y devolverle la libertad a cada uno de los argentinos".

Continuando esa línea, Milei aseguró que la Argentina transita un cambio de época "profundo" que "requiere de tiempo", y apuntó que "todo lo que estamos haciendo ya está rindiendo resultados" que se reflejaron durante el mes de julio en la mejora de indicadores como ventas minoristas, producción de autos, patentamientos y construcción, además de la recomposición de salarios y jubilaciones.

Javier Milei en el Council of the Americas. (Juan Vargas/NA)

El Presidente no se olvidó de mencionar la situación del cepo cambiario, el cual fue aludido por varios empresarios en la previa como uno de los "principales obstáculos" que el Gobierno "debe combatir" . Si bien Milei reconoció que "la gente no puede esperar", también marcó que su mantenimiento en el corto plazo "es el único camino", ya que si no "no sirven los cambios que no puedan perdurar".

Y garantizó que, aunque "queremos salir del cepo", no se pueden "quitar parches sin resolver problemas de fondo", y remarcó que "no nos importan las presiones, vengan de donde vengan" (en Casa Rosada muchos apuntan a popes del empresariado: "quieren que saquemos el cepo y que se devalúe"). Incluso esbozó una explicación teórica para explicar, según él, por qué puede haber crecimiento pese a las restricciones cambiarias .

Discurso del Presidente Javier Milei en el Council de las Américas, en el Hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires. pic.twitter.com/rifU9mA9L7 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 14, 2024

Al finalizar el discurso, el secretario de Prensa, Javier Lanari, sintetizó en sus redes sociales: "La Fase III del plan económico es la salida del cepo. Eso se va a dar cuando se termine de absorber el sobrante de pesos del mercado. Una economía libre termina en más trabajo y más riqueza".

"La sociedad tiene que saber que las grandes inversiones no van a llegar a las provincias que no adhieran al régimen y los políticos negadores de la realidad tendrán que elegir entre quitarse sus anteojeras ideológicas y acompañar el cambio o condenar a sus propios ciudadanos privándolos de mayor actividad, más trabajo y más riqueza en sus distritos", finalizó en su discurso el Presidente.