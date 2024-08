Javier Milei en el Council de las Américas 2024: el minuto a minuto del evento

En el primer panel de la jornada, acompañan a Susan Seagal, presidente & CEO de Americas Society/Council of the Americas, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos.



Además, abre el panel Natalio Mario Grinman, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), para celebrar los 100 años de la entidad.

En su discurso inicial, el referente del sector destacó la gestión de Javier Milei: "En sus primeros meses, la actual gestión nacional dio inicio a un camino de transformación tan necesario como tantas veces postergados".

"El presidente Milei planteó algo casi tan obvio, pero que muchos gobernantes no lo vieron o no lo quisieron hacer: no es posible gastar sistemáticamente lo que no se tiene ", marcó Grinman.

"Olvidar este principio es condenar al país a un endeudamiento insostenible o a una inflación desbordada", determinó, tras resaltar "los resultados de la sensatez monetaria" del Gobierno y regímenes como el RIGI para promover inversiones privadas.