Cepo al dólar: en Argentina se cobra un impuesto 20 veces más alto que en Venezuela

El cepo al dólar que en Argentina se encuentra vigente desde septiembre del 2019 recién ahora llega a Venezuela, el país con más inflación del mundo con un 686,4% para el 2021: así lo aprobó la Asamblea Nacional -el "Congreso" venezolano- hace tan solo unos días.

Luego de que los legisladores oficialistas del país a cargo de Nicolás Maduro aprobaran el nuevo impuesto a la compra de moneda extranjera, aún resta definir el porcentaje final a aplicarse, el cual puede rondar entre un 2 y un 20% .

Por lo pronto, se utilizará una tasa del 3% para cada operación en moneda extranjera realizada en Venezuela, ya sean transacciones bancarias o compras en comercios de parte de personas o empresas.

ARGENTINA VS VENEZUELA: DIFERENCIAS ENTRE CEPOS

Mientras que en la Argentina el cupo de compra de dólares oficiales se renueva mensualmente con un tope de u$s 200 (u$s 2400 por año) que también incluye pagos con tarjetas de crédito en la moneda extranjera, en Venezuela tal monto es anual y llega a u$s 9711,72 por año u 8500 euros .

En contraste, según Bloomberg Línea, la tasa argentina es un 2000% más alta que la Venezolana en la actualidad ya que el 3% que se aplica en el país de Maduro queda muy por detrás del 65% nacional, el cual se compone de un 30% de parte del Impuesto PAIS y otro 35% a cuenta del Impuesto a las Ganancias, monto que puede ser deducido de este gravamen o de Bienes Personales.

Además, en Argentina los sectores que pueden acceder al denominado dólar "ahorro" son acotados. Quienes apliquen a una o más de estas clasificaciones ya serán vetados de acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) que al día de la fecha vende al dólar "solidario" a u$s 183,15:

Beneficiarios de un plan o programa de Anses , como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Trabajadores en relación de dependencia que hayan recibido parte de su salario a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) o REPRO II .

que hayan recibido parte de su salario a través del programa de o . Personas sin ingresos declarados o "consistentes"

o "consistentes" Cotitulares de cuentas bancarias

de cuentas bancarias Quienes ya utilizaron la totalidad de su cupo (US$200 mensuales) a través de compras con tarjeta de crédito o débito .

. Quienes hayan refinanciado algún saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses

algún saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses Monotributistas que hayan tramitado los créditos a tasa cero

que hayan tramitado los créditos a tasa cero Quienes hayan adquirido dólares financieros en los 90 días anteriores

en los 90 días anteriores Los titulares de créditos UVA que accedieron al congelamiento de las cuotas durante la pandemia

que accedieron al congelamiento de las cuotas durante la pandemia Dueños de pymes que hayan recibido créditos al 24%

Cabe resaltar que el impuesto a la compra de divisas extranjeras en Venezuela aún aguarda una segunda revisión por parte de la Asamblea Nacional, lo que podría subir la tasa del 3% actual a un 20% en caso de que no se apruebe la creación de una institución financiera a cargo del Ejecutivo para regular las operaciones, ente que mantendría el porcentaje entre un 2 y un 8%.

Tal como explica Bloomberg Línea, las primeras trabas a la compra de divisa extranjera fueron impuestas en el 2011 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, apalancando el mercado del dólar paralelo o "blue", el cual al 8 de febrero del 2022 se vende en las plazas informales a $214.

Pese a que el expresidente Mauricio Macri eliminó el cepo instalado por su predecesora al asumir su gestión, en septiembre del 2019 -pocos meses antes de ceder el Gobierno al actual presidente Alberto Fernández- el impuesto a la compra de dólares resurgió, con un tope mensual de u$s 10.000 que fue recortado a u$s 200 en octubre luego de las elecciones presidenciales.

A fines del 2019 el cepo se estrechó aún más con la creación del Impuesto PAÍS, un "impuesto a la compra de moneda extranjera para la promoción y financiamiento de la inclusión social ", tal como explica la AFIP; el cual estableció un gravamen del 30% sobre la compra de dólares para atesoramiento, uso en el extranjero o compras desde el país en moneda extranjera, lo que incluye a los servicios contratados en el exterior como Netflix y Spotify y a la venta de pasajes al exterior.

Finalmente, en septiembre del 2020 se creó un nuevo impuesto del 35% a cuenta del Impuesto a las Ganancias o Bienes Personales, valor que más tarde puede deducirse de estos gravámenes o directamente ser devuelto por la AFIP en caso de no pagar estos impuestos.