Cupo de u$s 200: la técnica secreta para poder comprarlos

Cada vez hay más ahorristas que intentan, pero no pueden acceder a su cupo de u$s 200 de dólar ahorro. Sin embargo, hay determinados secretos que pueden permitir acceder al sagrado cupo.

"¿Por qué no me dejan comprar mis u$s 200?". Esta es una de las quejas que más reciben en los bancos, cuando en realidad no son ellos los que autorizan o no, ya que son meros intermediarios de las decisiones de la AFIP y del Banco Central (BCRA).

De todos modos, hay una serie de sugerencias para poder tener más chances de acceder al bendito cupo.

Paso a paso





En primer lugar, lo que suele hacer la mayoría de la gente es probar con u$s 200, y si no le dejan comprar se dan por vencidos de inmediato.

La sugerencia es intentar comprar por un monto menor , porque de ese cupo de u$s 200 mensual se deduce cualquier consumo con tarjeta en el exterior, o hasta los abonos de Netflix o Spotify, por ejemplo, que se pagan en pesos, pero están dolarizados.

Prueba y error





Por lo tanto, el consejo es probar con u$s 180, por ejemplo, a ver si deja, o ir bajando hasta u$s 150, y así sucesivamente.

"Una compañera estaba empeñada en que no la dejaban comprar y le dije que bajara el monto, hasta que con u$s 50 le dejaron, porque había hecho consumos con tarjeta en el exterior hace dos meses, pero por el corte de la tarjeta cayeron recién ahora, ya que tarda en procesarse", revela un banquero.

Triquiñuelas





"Incluso, se puede subir también de monto , entonces, por ejemplo, si de u$s 200 se baja a u$s 100, y autorizan comprar, luego se puede probar con u$s 50 más, a ver si dejan, y en todo caso ir bajando hasta que dejen algo más", sugieren los expertos en la materia.

"Es prueba y error, la gente eso no lo sabe, y ante el primer rebote directamente renuncian y nos echan la culpa a nosotros. El problema es que la AFIP no nos dice cuál es el límite exacto que tiene cada persona para poder comprar, como sucedía con el gobierno kirchnerista anterior. No te dicen cuánto es tu cupo exacto porque tampoco les interesa abrirte demasiado los ojos", protesta el directivo de un banco de primera línea.

Incluso, en la leyenda del Home Banking, hay entidades que orientan en este sentido, al advertir que se restan los consumos realizados con tarjeta en dólares, por lo cual aconsejan probar con montos menores.

Probar, probar y probar

A los bancos les conviene venderle dólares a sus clientes porque tienen un spread ancho, de hasta 7 pesos de diferencia entre la compra y la venta, por lo que comisionan bien por la venta de divisas.

Al Gobierno la venta de dólar ahorro puede perjudicarlo en términos de pérdidas de reservas. Sin embargo, hay un factor positivo detrás de esta operatoria. Es que la venta de divisas al precio del dólar solidario provoca un puré que frena al avance del blue, por parte de quienes compran ahorro y revenden en las cuevas, para hacerse de la diferencia de la brecha cambiaria.