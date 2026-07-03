Durante el cierre de mercados de este viernes, 3 de julio de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.47, cifra que refleja una variación de la moneda del -0% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

La cotización del Dólar mostró una tendencia bajista: en la última semana el cambio fue de -0,26% y en el último año la variación alcanzó -7,37%.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

el dólar comenzó con tres alzas consecutivas, luego alternó avances y retrocesos y cerró con dos caídas; el balance de los 10 días es levemente positivo (6 alzas y 4 bajas) pese a la volatilidad.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar ha sido de 4.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que su volatilidad anual es de 7.53%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva en relación con los dos días anteriores, ya que el dato de -1 es positivo. Esto significa que el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que puede influir en decisiones de inversión y ahorro.

La tendencia de alza en la cotización sugiere que el Dólar se está fortaleciendo, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía local y factores externos que benefician su valorización.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.