IPC, ICL, CER o dólares: qué índice de ajuste conviene negociar en un contrato de alquiler y en qué escenarios cada uno puede salir caro
En contextos de alta variabilidad de precios, una indexación inadecuada licúa el poder adquisitivo de la renta para el locador o, en sentido opuesto, absorbe una porción imprevista y asfixiante de los ingresos del locatario.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 3 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.