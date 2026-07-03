En el mercado inmobiliario actual, la elección del mecanismo de indexación ya no representa una cláusula secundaria. Bajo el marco normativo vigente tras la desregulación que introdujo el DNU 70/2023, los alquileres se rigen por el principio de libertad contractual, por lo que el índice a tomar en cuenta constituye el eje central del contrato locativo.

Al no existir una pauta oficial obligatoria, el índice de ajuste, la moneda de pago y la periodicidad de las actualizaciones se determinan exclusivamente por el acuerdo entre las partes.

Esta libertad traslada a propietarios e inquilinos la responsabilidad técnica de diseñar las reglas financieras de su relación. La relevancia de este factor radica en que define la distribución del riesgo inflacionario y cambiario a lo largo del tiempo, pero veámoslo en detalle.

Alquileres: anatomía de los instrumentos de indexación y referencia

Para analizar las opciones disponibles en la negociación libre, se requiere precisar qué mide cada instrumento, quién lo calcula y bajo qué metodologías se construye.

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Emisor

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Construcción y variables

Mide la variación de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares en una región determinada, urbana o nacional. Se basa en una canasta con ponderaciones fijas obtenidas mediante la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO).

Frecuencia

Publicación mensual.

Avanza la demanda de alquiler en España ante la dificultad de comprar una vivienda. (Fuente: archivo). DMYTRO SHEREMETA

Propósito

Reflejar la evolución del nivel general de precios (inflación minorista) de la economía interna.

Ventajas y limitaciones

Su principal característica económica radica en que captura de forma directa la pérdida de poder adquisitivo de la moneda local en el canal minorista. Su limitación se encuentra en que omite la evolución de los ingresos laborales de los inquilinos, por lo que se disocia de la capacidad de pago si los salarios caen en términos reales.

Índice para Contratos de Locación (ICL)

Emisor

Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Construcción y variables

Se construye mediante una fórmula ponderada en partes iguales (50% cada una) por dos indicadores oficiales: la variación mensual del IPC elaborado por el INDEC y la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), publicada por el organismo laboral correspondiente.

Frecuencia

Publicación diaria en la web del BCRA.

Propósito

Buscar un equilibrio matemático entre la inflación general del consumidor y la evolución de los salarios formales estables.

Ventajas y limitaciones

Actúa como un amortiguador: en periodos donde la inflación supera a los salarios, el ICL sube menos que el IPC. Si los salarios le ganan a la inflación, el índice avanza por encima del IPC.

Su limitación principal estriba en que refleja únicamente los salarios del sector formal estable (RIPTE), excluye la realidad de los trabajadores informales o monotributistas, y acarrea un rezago estadístico inherente a la recolección de datos laborales.

Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER)

Emisor

Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Construcción y variables

Es un indicador diario que refleja la evolución de la tasa de variación diaria del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior.

Frecuencia

Publicación diaria.

Propósito

Indexar obligaciones contractuales o saldos financieros según la inflación minorista sobre una base diaria, lo que evita saltos bruscos mensuales.

Ventajas y limitaciones

Permite calcular el ajuste exacto para cualquier día del mes. Su limitación en contratos de locación coincide con la del IPC (estricta indexación por precios sin correlación con ingresos) y agrega la complejidad de cálculo diario en comparación con un índice mensual directo.

Unidad de Valor Adquisitivo (UVA)

Emisor

Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Construcción y variables

Es una unidad de medida cuyo valor en pesos se actualiza diariamente mediante la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Por ende, su evolución se liga directamente al IPC de manera subyacente.

Frecuencia

Publicación diaria.

Propósito

Creada originalmente para capturar el valor de la vivienda e indexar créditos e inversión a largo plazo en moneda constante.

Ventajas y limitaciones

Mantiene una equivalencia directa con el poder de compra en términos de bienes y servicios generales.

Su limitación estriba en que, al operar como una unidad de cuenta paralela, los contratos requieren una redacción que convierta el valor del alquiler a cantidad de UVAs, lo que añade una capa operativa de conversión en cada vencimiento.

Cláusulas de referencia en dólares

Definición técnica

No constituye un índice estadístico ni una variable de indexación homologada por agencias de estadística. Representa una cláusula de referencia monetaria o de pago en moneda extranjera, habilitada explícitamente bajo el marco de libertad de contratación vigente.

Construcción

Se pacta fijando el canon en dólares estadounidenses (USD) de forma directa o pagadero en pesos según un tipo de cambio específico (oficial, MEP, CCL, cotización de referencia bancaria).

Frecuencia

Cotización diaria de mercado.

Propósito

Eliminar el riesgo de devaluación del peso para el locador, lo que dolariza la renta del activo inmobiliario.

(foto: archivo).

Ventajas y limitaciones

Para el propietario, resguarda el valor de la renta en una moneda de reserva internacional. Para el inquilino con ingresos en pesos, genera una exposición directa a la volatilidad cambiaria.

Su principal limitación radica en que la evolución del tipo de cambio no guarda relación con la dinámica inflacionaria local ni con las paritarias salariales, por lo que produce fenómenos de encarecimiento o abaratamiento relativo abrupto (inflación en dólares o devaluación real).

Cómo pensar el contrato de alquiler según el escenario macroeconómico esperado

Dado que ningún indicador es intrínsecamente ventajoso en todos los contextos, las partes deben analizar de forma condicional las implicancias técnicas según las expectativas económicas mutuas que motiven el acuerdo libre:

Escenarios de inflación descendente

Los mecanismos puros de precios (IPC / CER / UVA) tienden a moderar la marcha nominal de los ajustes de forma directa a medida que bajan los índices mensuales.

No obstante, debido al rezago estadístico de un mes, el inquilino podría percibir que los primeros ajustes tras el quiebre de tendencia aún reflejan los meses de alta inflación previa.

En el caso del ICL, si la baja de la inflación coincide con salarios nominales que comienzan a ganarle a los precios para recomponer poder adquisitivo, el componente RIPTE empujará el índice hacia arriba, lo que puede encarecer el contrato temporalmente por encima del IPC corriente.

Escenarios de aceleración inflacionaria

Los mecanismos puros de precios (IPC / CER / UVA) trasladan velozmente la aceleración inflacionaria al costo del alquiler, lo que protege el valor real percibido por el propietario, pero incrementa significativamente el riesgo de morosidad o rescisión por parte del inquilino si sus ingresos no acompañan dicha velocidad.

ICL: El rezago y la ponderación del salario actúan como un freno relativo para la suba nominal del alquiler si las paritarias pierden contra la inflación, aliviando la carga inmediata sobre el locatario a expensas de una pérdida real para el locador.

Escenarios de volatilidad o devaluación de la moneda local

Cláusulas en dólares

Ante devaluaciones abruptas, los alquileres referenciados en dólares sufren saltos nominales en pesos extremadamente agresivos. Para el inquilino con ingresos en pesos, este escenario suele volverse insostenible de manera inmediata.

Mecanismos en pesos (IPC / ICL)

Se encuentran temporalmente aislados de las fluctuaciones cambiarias directas, respondiendo únicamente a cómo dicho salto devaluatorio se traslade posteriormente a los precios internos (pass-through) o afecte a los salarios reales de forma indirecta.

Escenarios de estabilidad cambiaria prolongada

El alquiler en moneda extranjera puede estancarse nominalmente en pesos o subir por debajo de la inflación interna.

En este contexto (denominado “encarecimiento en dólares”), el propietario pierde poder de compra real dentro de la economía local frente al aumento de los costos de vida medidos en pesos, mientras que el inquilino se beneficia de una erogación estable en relación con sus ingresos en pesos.

La letra chica que define el contrato

El mayor error en las mesas de negociación hoy no es elegir el índice, sino descuidar la periodicidad.

A veces, las partes se obsesionan con discutir si usar ICL o IPC, pero se olvidan de mirar cada cuánto se aplica. Un ajuste mensual por IPC es, financieramente, mucho más pesado para el inquilino que un ajuste cuatrimestral bajo el mismo índice, debido a la capitalización compuesta. Comparar contratos con frecuencias de pago distintas como si fueran iguales es una trampa clásica.

Además, hay que tener en cuenta el “factor tiempo”: los índices, por su naturaleza, vienen con un rezago. El IPC se publica con demora y el RIPTE acumula hasta 60 días de atraso. Si la economía cambia de ritmo bruscamente, el índice que estás usando para ajustar tu alquiler va a estar reflejando el pasado reciente, no lo que pasa en tu bolsillo hoy.

La sustentabilidad de un contrato está en equilibrar el indicador con plazos de pago lógicos y, si es necesario, pactar topes o pisos que actúen como un seguro de vida frente a cualquier desajuste macroeconómico extremo. Al final del día, un contrato que no se puede pagar no le sirve ni al inquilino ni al dueño.