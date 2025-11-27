Con un mensaje donde se burló de quienes sostienen que el tipo de cambio está atrasado, el ministro de Economía Luis Caputo defendió el actual valor del dólar y aseguró que las exportaciones alcanzan niveles récord.

“Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio ‘atrasado’“, posteó el jefe del Palacio de Hacienda donde compartió un gráfico que muestra el incremento de las ventas al exterior.

El ministro buscó de esta manera marcar su posición frente a los economistas y referentes del sector privado que consideran que el “dólar está barato” y eso es una traba para el desarrollo de la economía.

En varias oportunidades, el jefe del Palacio de Hacienda respondió a las críticas hacia la política cambiaria del Gobierno, que continúa con el esquema de bandas y un ajuste mensual del 1%.

Varios de esos cuestionamientos se apoyan en el cierre de empresas o reemplazo por importaciones de líneas producción que se conocieron en los últimos meses.

El posteo del funcionario no permite discriminar cuáles son los sectores que traccionan ese aumento de las exportaciones.

No obstante, informes privados e incluso las últimas publicaciones del INDEC dan cuenta de que el crecimiento se concentra en sectores con ventajas competitivas derivadas de recursos naturales como la energía (Vaca Muerta) o el sector agropecuario.

REM: a cuánto estará el dólar, según los gurúes de la City

A inicios de mes, El Banco Central (BCRA) dio a conocer un nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el seguimiento de las proyecciones macroeconómicas elaborado por analistas económicos y financieros.

Los 42 bancos y consultoras que participan de la encuesta mensual fijaron cuál será el precio del dólar en diciembre 2025.

Respecto a fin de año, el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.500 con una variación interanual esperada de 47% (-3,6 p.p. respecto del REM previo). Para los próximos 12 meses, los analistas estiman un dólar de $ 1.697.