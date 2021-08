Dos sectores impulsaron la demanda importadora de dólares en julio: subió el 66%

Los pagos de importaciones de bienes a través del mercado de cambios alcanzaron los u$s 5740 millones en julio, mostrando así un aumento de 66% frente a los del año previo, afectados por la pandemia de Covid-19, según se desprende del último informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central (BCRA).

El Cronista ya había adelantado que en los primeros siete meses del año el pago de importaciones había crecido un 33% respecto al año anterior y fue la mayor desde el 2014.

Casi todos los rubros en julio, menos uno, mostraron incrementos en relación al mismo periodo del año anterior e incluso algunos llegaron a registrar subas de 250 por ciento.

El 64% de los pagos de importaciones correspondieron a los sectores "Industria Química, Caucho y Plástico", "Industria Automotriz", "Energía", "Oleaginosos y Cerealeros" y "Comercio".

En particular, el sector más demandante fue la industria Química, Caucho y Plástico que necesitó u$s 922 millones en julio frente a los u$s 635 millones del mismo período del año anterior, en plena pandemia y paralización de la actividad, lo que determino un aumento interanual de 45%.

En tanto, la industria automotriz requirió u$s 914 en julio frente a los u$s 261 que había necesitado el año anterior, lo que marcó un alza de 250% mientras que el energético requirió u$s 807 frente a los u$s 304 del mismo mes del año anterior, marcando un alza de 165%.

Por otro lado, el sector de oleaginosos y cerealeros demando unos u$s 555 frente a los u$s 358 que había requerido en mismo periodo del 2020.

BALANCE POSITIVO





El sector real fue vendedor neto de moneda extranjera por u$s 1.018 millones. Dentro de ese grupo, el principal sector en términos de ventas netas en el mercado de cambios, "Oleaginosas y cereales", registró ingresos netos por u$s 3315 millones.

"En un contexto de elevados precios internacionales de los productos agrícolas, se observó un aumento interanual del 68%", explicó el BCRA.

El "Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales", en cambio, fue comprador neto en el mercado de cambios con un total de u$s 2297 millones.

En julio, el BCRA realizó compras netas a través del mercado de cambios por u$s 714 millones, lo que permitió que las reservas internacionales del BCRA se incrementaran en el mes por u$s 145 millones.

De esta forma, el BCRA acumuló en los primeros 7 meses del año compras por unos u$s 7200 millones en el mercado cambiario, récord para dicho lapso desde el 2012.

La cuenta corriente cambiaria, que comprende los flujos netos por exportaciones netas de bienes y servicios e ingreso primario y secundario, registró un superávit de u$s 656 millones.

Este resultado fue explicado principalmente por el resultado neto positivo por "Bienes" por u$s 1478 millones, parcialmente compensado por las compras netas por "Ingreso primario" y "Servicios" que llegaron a u$s 572 y u$s 270 millones, respectivamente.