Citi Commercial Bank (CCB), la unidad de Citi de soluciones globales para empresas y sus necesidades internacionales, anunció designaciones de alto nivel que afecta a las unidades América latina y Brasil. Gaurang Hattangdi asumirá como Head de CCB América latina, posición que mantendrá junto con su rol actual de Head Global de Cobertura y Préstamos. Asimismo, José Alberto Benamor ampliará sus responsabilidades y asumirá como Head de CCB para Brasil. Estos nombramientos están vigentes de inmediato. Hattangdi, un veterano con 37 años de experiencia en Citi, reportará a Tasnim Ghiawadwala, Head de CCB a nivel global, y matricialmente a Julio Figueroa, Head de Citi para América Latina. Los líderes de CCB para Argentina, Brasil y México reportarán directamente a Hattangdi y tendrán una línea de reporte matricial a los respectivos directores generales en esos mercados. Hattangdi se había desempeñado previamente como Head de CCB para América Latina de 2015 a 2023. Por su parte,Benamor aporta más de 35 años de experiencia bancaria al rol y se unió a Citi Commercial Bank en 2011 como Head de Cobertura de Pequeñas y Medianas Empresas para Brasil. También funge como Ejecutivo Sénior de Crédito Corporativo. Como Head de CCB pasa a integrar el Comité Ejecutivo de Citi en Brasil. “Estoy encantada de felicitar tanto a Hattangdi como a Benamor por sus nuevos roles en CCB”, dijo Tasnim Ghiawadwala, Head global de CCB. “El negocio de Commercial Banking de Citi en América Latina es parte fundamental de nuestra oferta de valor en la región”, comentó Julio Figueroa, Head de LATAM para Citi. La unidad de Commercial Banking de Citi, CCB, que forma parte del negocio de Banking de la compañía, proporciona soluciones globales a empresas, brindando apoyo a su crecimiento transfronterizo e internacional a través de la red global y la amplia oferta de productos de Citi. Paymentology, emisor-procesador de pagos líder a nivel mundial, designó a Pedro Blanco-Pinto como Head of Business Development para Latinoamérica, posición desde la cual liderará la estrategia comercial y el desarrollo de negocio de la compañía en mercados clave de la región. Blanco-Pinto será responsable de fortalecer la presencia de Paymentology en los distintos países de Latinoamérica, trabajando junto a bancos, fintech y compañías tecnológicas para impulsar la adopción de infraestructuras modernas de procesamiento de pagos. Blanco-Pinto tiene más de 20 años de experiencia en la industria de servicios financieros, pagos y tecnología, liderando estrategias de expansión comercial, desarrollo de negocio y consolidación de alianzas estratégicas en distintos mercados de Latinoamérica. Antes de unirse a Paymentology, se desempeñó en posiciones similares en mercados como México y el Cono Sur, aportando al desarrollo de soluciones de aceptación de pagos e infraestructura tecnológica para el sector financiero, así como a la expansión comercial y el desarrollo de negocio en la región. El enfoque de la firma es acompañar a las instituciones financieras en la construcción de soluciones más flexibles, escalables y eficientes que les permitan responder a las nuevas dinámicas del ecosistema financiero digital, así como en el fortalecimiento de las estrategias con clientes.