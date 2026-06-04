Oficial | Los bancos ya no atenderán más de lunes a viernes: este es el nuevo horario. Fuente: Shutterstock

Los bancos en España ya no se ajustan únicamente al horario tradicional de lunes a viernes por la mañana. Aunque la franja de 8:15 a 14:30 sigue siendo la más habitual, cada vez más entidades amplían sus jornadas y días de atención. La transformación responde a un doble desafío: el avance de la banca digital y la necesidad de mantener un trato personalizado.

Clientes que no pueden realizar gestiones entre semana o por las mañanas demandan más flexibilidad. Por ello, entidades como Banco Santander, CaixaBank y Bankinter han modificado sus estructuras para ofrecer más margen horario y puntos de contacto físicos incluso fuera del horario habitual.

Algunas oficinas ya permiten acudir por la tarde e incluso los fines de semana.

Cambian los horarios en los bancos: ya no serán más de lunes a viernes y confirman los nuevos días de atención. Fuente: Archivo

¿Qué bancos abren por la tarde en España?

Los bancos con atención vespertina están ganando terreno en las principales ciudades y zonas comerciales. Aquí algunos ejemplos destacados:

Banco Santander : sus oficinas Smart Red atienden hasta las 18:30 de lunes a jueves con cita previa. Los espacios Work Café abren hasta las 19:00 (viernes hasta las 16:00) y los sábados de 10:00 a 14:00.

CaixaBank : sus oficinas Store y All in One extienden la atención de lunes a jueves hasta las 18:30 . Los viernes mantienen el horario habitual. Durante el verano, los horarios vespertinos pueden reducirse.

Bankinter: ofrece atención por la tarde de lunes a jueves hasta las 16:30 sin necesidad de cita previa.

¿Qué bancos abren los fines de semana en España?

Aunque la mayoría de los bancos tradicionales permanecen cerrados los sábados y domingos, hay excepciones notables:

Banco Santander abre sus oficinas en centros comerciales los sábados por la mañana (de 10:00 a 14:00) , con una ligera reducción horaria en verano.

Canales digitales activos 24/7: entidades como BBVA, CaixaBank y Bankinter refuerzan su atención remota con apps, WhatsApp y chatbots disponibles en cualquier momento. “Queremos que el cliente tenga acceso a sus gestiones donde y cuando lo necesite”, indicaron desde BBVA.

¿Se puede acudir sin ser cliente o sin cita previa?

Depende del banco y del tipo de gestión. Algunos servicios, como los de caja o la consulta de productos, están limitados si no se es cliente. Por ejemplo:

Abanca : permite atención presencial a no clientes solo martes y jueves entre el día 6 y el 24 de cada mes.

Banco Sabadell y Cajamar: pueden restringir servicios sin cita, sobre todo en oficinas pequeñas.

Cambian los horarios en los bancos: ya no serán más de lunes a viernes y confirman los nuevos días de atención. Fuente: Archivo

Atención por WhatsApp, email y teléfono: alternativas cómodas

Los bancos han reforzado sus canales de atención remota. Casi todos disponen de WhatsApp, correo electrónico y atención telefónica extendida. Por ejemplo, CaixaBank tiene un número de WhatsApp activo las 24 horas, igual que BBVA. Santander y Bankinter también permiten contacto directo desde sus apps o redes sociales.

Información de contacto de cada banco:

Banco Teléfono de contacto WhatsApp Redes sociales Abanca 900 815 522 N/A Twitter: @SomosABANCA Banco Sabadell 963 085 000 N/A Twitter: @Sabadell_Help Banco Santander 915 123 123 689 123 123 Twitter: @santander_resp Bankinter 910 500 128 666 443 333 Twitter: @Bankinter BBVA 900 102 801 N/A Twitter: @BBVAresponde_es CaixaBank 938 872 525 626 78 90 79 Twitter: @CABK_Responde Cajamar 900 151 010 N/A Twitter: @Cajamar Deutsche Bank 917 896 699 N/A N/A EVO Banco 910 900 900 910 900 900 Twitter: @EVObanco Ibercaja 976 748 800 N/A N/A Imagin 938 872 508 669 900 211 N/A ING 900 800 201 N/A Twitter: @INGDirect_es

Fuente: HelpMyCash