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Los bancos en España ya no se ajustan únicamente al horario tradicional de lunes a viernes por la mañana. Aunque la franja de 8:15 a 14:30 sigue siendo la más habitual, cada vez más entidades amplían sus jornadas y días de atención. La transformación responde a un doble desafío: el avance de la banca digital y la necesidad de mantener un trato personalizado.
Clientes que no pueden realizar gestiones entre semana o por las mañanas demandan más flexibilidad. Por ello, entidades como Banco Santander, CaixaBank y Bankinter han modificado sus estructuras para ofrecer más margen horario y puntos de contacto físicos incluso fuera del horario habitual.
Algunas oficinas ya permiten acudir por la tarde e incluso los fines de semana.
¿Qué bancos abren por la tarde en España?
Los bancos con atención vespertina están ganando terreno en las principales ciudades y zonas comerciales. Aquí algunos ejemplos destacados:
- Banco Santander: sus oficinas Smart Red atienden hasta las 18:30 de lunes a jueves con cita previa. Los espacios Work Café abren hasta las 19:00 (viernes hasta las 16:00) y los sábados de 10:00 a 14:00.
- CaixaBank: sus oficinas Store y All in One extienden la atención de lunes a jueves hasta las 18:30. Los viernes mantienen el horario habitual. Durante el verano, los horarios vespertinos pueden reducirse.
- Bankinter: ofrece atención por la tarde de lunes a jueves hasta las 16:30 sin necesidad de cita previa.
¿Qué bancos abren los fines de semana en España?
Aunque la mayoría de los bancos tradicionales permanecen cerrados los sábados y domingos, hay excepciones notables:
- Banco Santander abre sus oficinas en centros comerciales los sábados por la mañana (de 10:00 a 14:00), con una ligera reducción horaria en verano.
- Canales digitales activos 24/7: entidades como BBVA, CaixaBank y Bankinter refuerzan su atención remota con apps, WhatsApp y chatbots disponibles en cualquier momento. “Queremos que el cliente tenga acceso a sus gestiones donde y cuando lo necesite”, indicaron desde BBVA.
¿Se puede acudir sin ser cliente o sin cita previa?
Depende del banco y del tipo de gestión. Algunos servicios, como los de caja o la consulta de productos, están limitados si no se es cliente. Por ejemplo:
- Abanca: permite atención presencial a no clientes solo martes y jueves entre el día 6 y el 24 de cada mes.
- Banco Sabadell y Cajamar: pueden restringir servicios sin cita, sobre todo en oficinas pequeñas.
Atención por WhatsApp, email y teléfono: alternativas cómodas
Los bancos han reforzado sus canales de atención remota. Casi todos disponen de WhatsApp, correo electrónico y atención telefónica extendida. Por ejemplo, CaixaBank tiene un número de WhatsApp activo las 24 horas, igual que BBVA. Santander y Bankinter también permiten contacto directo desde sus apps o redes sociales.
Información de contacto de cada banco:
|Banco
|Teléfono de contacto
|Redes sociales
|Abanca
|900 815 522
|N/A
|Twitter: @SomosABANCA
|Banco Sabadell
|963 085 000
|N/A
|Twitter: @Sabadell_Help
|Banco Santander
|915 123 123
|689 123 123
|Twitter: @santander_resp
|Bankinter
|910 500 128
|666 443 333
|Twitter: @Bankinter
|BBVA
|900 102 801
|N/A
|Twitter: @BBVAresponde_es
|CaixaBank
|938 872 525
|626 78 90 79
|Twitter: @CABK_Responde
|Cajamar
|900 151 010
|N/A
|Twitter: @Cajamar
|Deutsche Bank
|917 896 699
|N/A
|N/A
|EVO Banco
|910 900 900
|910 900 900
|Twitter: @EVObanco
|Ibercaja
|976 748 800
|N/A
|N/A
|Imagin
|938 872 508
|669 900 211
|N/A
|ING
|900 800 201
|N/A
|Twitter: @INGDirect_es
Fuente: HelpMyCash