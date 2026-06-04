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Los bancos en España ya no se ajustan únicamente al horario tradicional de lunes a viernes por la mañana. Aunque la franja de 8:15 a 14:30 sigue siendo la más habitual, cada vez más entidades amplían sus jornadas y días de atención. La transformación responde a un doble desafío: el avance de la banca digital y la necesidad de mantener un trato personalizado.

Clientes que no pueden realizar gestiones entre semana o por las mañanas demandan más flexibilidad. Por ello, entidades como Banco Santander, CaixaBank y Bankinter han modificado sus estructuras para ofrecer más margen horario y puntos de contacto físicos incluso fuera del horario habitual.

Algunas oficinas ya permiten acudir por la tarde e incluso los fines de semana.

Cambian los horarios en los bancos: ya no serán más de lunes a viernes y confirman los nuevos días de atención. Fuente: Archivo
Cambian los horarios en los bancos: ya no serán más de lunes a viernes y confirman los nuevos días de atención. Fuente: Archivo

¿Qué bancos abren por la tarde en España?

Los bancos con atención vespertina están ganando terreno en las principales ciudades y zonas comerciales. Aquí algunos ejemplos destacados:

  • Banco Santander: sus oficinas Smart Red atienden hasta las 18:30 de lunes a jueves con cita previa. Los espacios Work Café abren hasta las 19:00 (viernes hasta las 16:00) y los sábados de 10:00 a 14:00.
  • CaixaBank: sus oficinas Store y All in One extienden la atención de lunes a jueves hasta las 18:30. Los viernes mantienen el horario habitual. Durante el verano, los horarios vespertinos pueden reducirse.
  • Bankinter: ofrece atención por la tarde de lunes a jueves hasta las 16:30 sin necesidad de cita previa.

¿Qué bancos abren los fines de semana en España?

Aunque la mayoría de los bancos tradicionales permanecen cerrados los sábados y domingos, hay excepciones notables:

  • Banco Santander abre sus oficinas en centros comerciales los sábados por la mañana (de 10:00 a 14:00), con una ligera reducción horaria en verano.
  • Canales digitales activos 24/7: entidades como BBVA, CaixaBank y Bankinter refuerzan su atención remota con apps, WhatsApp y chatbots disponibles en cualquier momento. “Queremos que el cliente tenga acceso a sus gestiones donde y cuando lo necesite”, indicaron desde BBVA.

¿Se puede acudir sin ser cliente o sin cita previa?

Depende del banco y del tipo de gestión. Algunos servicios, como los de caja o la consulta de productos, están limitados si no se es cliente. Por ejemplo:

  • Abanca: permite atención presencial a no clientes solo martes y jueves entre el día 6 y el 24 de cada mes.
  • Banco Sabadell y Cajamar: pueden restringir servicios sin cita, sobre todo en oficinas pequeñas.
Cambian los horarios en los bancos: ya no serán más de lunes a viernes y confirman los nuevos días de atención. Fuente: Archivo
Cambian los horarios en los bancos: ya no serán más de lunes a viernes y confirman los nuevos días de atención. Fuente: Archivo

Atención por WhatsApp, email y teléfono: alternativas cómodas

Los bancos han reforzado sus canales de atención remota. Casi todos disponen de WhatsApp, correo electrónico y atención telefónica extendida. Por ejemplo, CaixaBank tiene un número de WhatsApp activo las 24 horas, igual que BBVA. Santander y Bankinter también permiten contacto directo desde sus apps o redes sociales.

Información de contacto de cada banco:

BancoTeléfono de contactoWhatsAppRedes sociales
Abanca900 815 522N/ATwitter: @SomosABANCA
Banco Sabadell963 085 000N/ATwitter: @Sabadell_Help
Banco Santander915 123 123689 123 123Twitter: @santander_resp
Bankinter910 500 128666 443 333Twitter: @Bankinter
BBVA900 102 801N/ATwitter: @BBVAresponde_es
CaixaBank938 872 525626 78 90 79Twitter: @CABK_Responde
Cajamar900 151 010N/ATwitter: @Cajamar
Deutsche Bank917 896 699N/AN/A
EVO Banco910 900 900910 900 900Twitter: @EVObanco
Ibercaja976 748 800N/AN/A
Imagin938 872 508669 900 211N/A
ING900 800 201N/ATwitter: @INGDirect_es

Fuente: HelpMyCash