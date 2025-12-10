El plazo fijo es una de las opciones más elegidas por los pequeños ahorristas, gracias a su seguridad y previsibilidad.

Sin embargo, en las últimas semanas varios bancos ajustaron sus tasas de interés a la baja para depósitos a 30 días, lo que obliga a comparar antes de invertir.

Las diferencias entre entidades pueden representar variaciones de rendimiento de miles de pesos, por lo que elegir el banco correcto es clave.

¿Qué banco paga más por un plazo fijo hoy?

Este miércoles 10 de diciembre, el ranking de tasas para plazos fijos online a 30 días lo encabeza Crédito Regional, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 29,5% para clientes y del 29% para no clientes.

Le siguen el Banco Voii y Banco Meridian con tasas anuales del 28,5%, tanto para clientes como para no clientes.

Fuente: Shutterstock Mehaniq

Caen las tasas de interés: ¿cuánto paga cada banco?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza diariamente una tabla comparativa de tasas, que incluye los diez bancos con mayor volumen de depósitos y aquellos que informan la tasa ofrecida a personas que no son clientes:

Crédito Regional: 29,5% para clientes y 29% para no clientes.

Banco VOII: 28,5%

Banco Meridian: 28,5%

Bibank: 27%

Banco Hipotecario: 24% para clientes y 27% para no clientes

Banco de Tierra del Fuego: 27% para clientes y 23% para no clientes

Banco CMF: 27%

Banco del Sol: 27%

Banco Bica: 27%

Banco de Comercio: 27%

Banco del Chubut: 26,5%

Banco Julio: 26,5%

Banco de Corrientes: 26,5%

Banco Dino: 26%

Banco REBA: 26%

Banco Mariva: 26%

Banco de la Provincia de Córdoba: 25%

Banco Nación: 24,5%

ICBC: 24%

Banco Macro: 23%

Banco Masventas: 23%

Banco Credicoop: 23%

Banco Provincia: 23%

Banco Formosa: 23%

Banco Comafi: 22%

Banco Ciudad: 22%

BBVA: 21%

Banco Santander: 21%

Banco Galicia: 21%

¿Cuánto gano si invierto $ 1.500.000?

Con la tasa más alta del mercado (29,5% en Crédito Regional), una inversión de $ 1.500.000 a 30 días genera una ganancia aproximada de $ 36.369,86, alcanzando un total de $ 1.036.369,86 al vencimiento.

Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

En cambio, si se elige Banco Galicia con una TNA del 21%, la ganancia mensual sería de $ 25.890,41, lo que implica una diferencia de $ 10.479,45 respecto a la mejor opción.