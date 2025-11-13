El plazo fijo se mantiene en 30% en promedio para todos los bancos, aunque hay una entidad bancaria que lo mantiene en 36% desde que comenzó la semana. De esta manera, se convierte en la mejor opción para invertir y resguardar los pesos.

A partir del lunes, diferentes bancos actualizaron sus tasas de interés para plazos fijos a 30 días antes de conocer el dato de inflación. Por tal motivo, el escenario obliga a analizar las diferentes alternativas para depositar los pesos, que pueden tener miles de pesos de diferencia.

Plazo fijo: el banco con mejor tasa de interés de este jueves 13 de noviembre

Para este jueves 13 de noviembre, el Banco VOII tiene la mejor tasa de interés para establecer un plazo fijo online a 30 dídas. Justamente, posee una Tasa Nominal Anual (TNA) del 36% disponible para clientes y no clientes.

Sin embargo, solo deben cumplir con un requisito específico: el depósito debe ser de $ 1.000.000 o superior. En caso de que sea menor, la TNA solo será del 35%.

¿Cuánto gano si invierto $ 1.000.000?

Al invertir $ 1.000.000 en el VOII, se accede a un retorno anual del 36%. De esta manera, cada mes se obtendría una ganancia del 3%, por lo qu estos serían los montos para un plazo fijo tradicional de 30 días:

Monto invertido: $ 1.000.000

TNA: 36%

Ganancia mensual: $ 30.000

Monto al final del mes: $ 1.030.000.

¿Cuánto ofrece cada banco de tasa de interés este jueves?

Banco Tasa Nominal Anual Nación 29% Santander 25% Galicia 24% Banco Provincia 24% BBVA 27% Macro 30% Credicoop 28% ICBC 29% Banco Ciudad 28% CMF 34% Comafi 29% Hipotecario 28,5%

Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar este jueves 13 de noviembre

Después de conocer el dato del IPC de octubre, el precio del dólar sigue siendo inestable para esta semana. Durante la mañana del jueves 13 de noviembre, la cotización se mantiene de la siguiente manera: