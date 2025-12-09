A partir de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó las prohibiciones sobre las tasas mínimas de interés, algo que impacta en forma directa en los plazos fijos. Esta decisión promovió una competitividad activa entre los bancos, que ahora persiguen captar y retener clientes con mejores retribuciones.

En este contexto, quienes desean proteger sus fondos de la inflación utilizando esta herramienta financiera deben conocer sobre las tasas que ofrecen las principales entidades bancarias para elegir la opción más rentable.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este martes 9 de diciembre?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 2,0416666 % $ 10.208,3 Santander 1,75 % $ 8.750 Banco Galicia 1,75 % $ 8.750 Banco de la Provincia de Buenos Aires 1,9166667 % $ 9.583,3 BBVA 1,75 % $ 8.750 Banco Macro 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Credicoop 1,9166667 % $ 9.583,3 ICBC 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Ciudad 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Bica 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco CMF 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco Comafi 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco de Corrientes 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco de la Provincia de Córdoba 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco de Chubut 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco del Sol 2,25 % $ 11.250 Banco Dino 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco Hipotecario 2 % $ 10.000 Banco Julio 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Masventas 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Meridian 2,4583334 % $ 12.291,7 Banco de Tierra del Fuego 2,25 % $ 11.250 Banco Voii 2,4583334 % $ 12.291,7 Bibank 2,3333333 % $ 11.666,7 Crédito Regional Compañía Financiera 2,5 % $ 12.500

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 24,5 % 27,447265 % Santander 21 % 23,143932 % Banco Galicia 21 % 23,143932 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 23 % 25,586376 % BBVA 21 % 23,143932 % Banco Macro 25 % 28,073156 % Banco Credicoop 23 % 25,586376 % ICBC 26,5 % 29,967773 % Banco Ciudad 22 % 24,359658 % Banco Bica 31,88805 % 31,88805 % Banco CMF 28 % 31,88805 % Banco Comafi 23 % 25,586376 % Banco de Corrientes 28 % 31,88805 % Banco de la Provincia de Córdoba 29 % 33,182648 % Banco de Chubut 26,5 % 29,967773 % Banco del Sol 27 % 30,605 % Banco Dino 26 % 29,333398 % Banco Hipotecario 24 % 26,82418 % Banco Julio 26,5 % 29,967773 % Banco Masventas 23 % 25,586376 % Banco Meridian 29,5 % 33,834302 % Banco de Tierra del Fuego 27 % 30,605 % Banco Voii 29,5 % 33,834302 % Bibank 28 % 31,88805 % Crédito Regional Compañía Financiera 30 % 34,488884 %

¿Qué es un plazo fijo?

El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo establecido a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.

Un dato a tener en cuenta es que el usuario no puede retirar el capital depositado hasta que concluya el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para aquellos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: