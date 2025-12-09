En esta noticia

A partir de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó las prohibiciones sobre las tasas mínimas de interés, algo que impacta en forma directa en los plazos fijos. Esta decisión promovió una competitividad activa entre los bancos, que ahora persiguen captar y retener clientes con mejores retribuciones.

En este contexto, quienes desean proteger sus fondos de la inflación utilizando esta herramienta financiera deben conocer sobre las tasas que ofrecen las principales entidades bancarias para elegir la opción más rentable.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este martes 9 de diciembre?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

 Bancos  TEM  Intereses por $ 500.000 a 30 días
Banco Nación  2,0416666 %  $ 10.208,3 
 Santander 1,75 %   $ 8.750 
Banco Galicia  1,75 % $ 8.750 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  1,9166667 %  $ 9.583,3 
BBVA  1,75 %  $ 8.750
Banco Macro  2,0833334 %  $ 10.416,7 
Banco Credicoop  1,9166667 %  $ 9.583,3 
ICBC  2,2083333 %   $ 11.041,7 
Banco Ciudad  1,8333333 %  $ 9.166,7 
Banco Bica  2,3333333 %   $ 11.666,7 
Banco CMF  2,3333333 %  $ 11.666,7 
Banco Comafi  1,9166667 %  $ 9.583,3 
Banco de Corrientes  2,3333333 %  $ 11.666,7 
Banco de la Provincia de Córdoba  2,4166666 %  $ 12.083,3 
Banco de Chubut  2,2083333 % $ 11.041,7 
Banco del Sol  2,25 %  $ 11.250 
Banco Dino  2,1666666 %  $ 10.833,3 
Banco Hipotecario  2 %  $ 10.000 
Banco Julio  2,2083333 %  $ 11.041,7 
Banco Masventas  1,9166667 %  $ 9.583,3 
Banco Meridian  2,4583334 %  $ 12.291,7 
Banco de Tierra del Fuego  2,25 %  $ 11.250 
Banco Voii  2,4583334 %  $ 12.291,7 
Bibank  2,3333333 %  $ 11.666,7 
Crédito Regional Compañía Financiera  2,5 %  $ 12.500 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA TEA
Banco Nación  24,5 %  27,447265 % 
 Santander 21 %  23,143932 % 
Banco Galicia  21 % 23,143932 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  23 %  25,586376 % 
BBVA  21 %  23,143932 %
Banco Macro  25 %  28,073156 % 
Banco Credicoop  23 %  25,586376 % 
ICBC  26,5 %  29,967773 % 
Banco Ciudad  22 %  24,359658 % 
Banco Bica  31,88805 %  31,88805 % 
Banco CMF  28 %  31,88805 % 
Banco Comafi  23 %  25,586376 % 
Banco de Corrientes  28 %  31,88805 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  29 %  33,182648 % 
Banco de Chubut  26,5 % 29,967773 % 
Banco del Sol  27 %  30,605 % 
Banco Dino  26 %  29,333398 % 
Banco Hipotecario  24 %  26,82418 % 
Banco Julio  26,5 %  29,967773 % 
Banco Masventas  23 %  25,586376 % 
Banco Meridian  29,5 %  33,834302 % 
Banco de Tierra del Fuego  27 %  30,605 % 
Banco Voii  29,5 %  33,834302 % 
Bibank  28 %  31,88805 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  30 %  34,488884 % 

¿Qué es un plazo fijo?

El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo establecido a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.

Un dato a tener en cuenta es que el usuario no puede retirar el capital depositado hasta que concluya el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para aquellos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes:

  1. Cuenta bancariaCrear una cuenta bancaria en una entidad financiera habilitada por el BCRA.
  2. Seleccionar del tipo de plazo fijoOptar por alguna de las diferentes modalidades, como el plazo fijo tradicional (con una tasa fija), el plazo fijo UVA (ajustado por inflación), o modalidades más específicas según la entidad bancaria.
  3. Determinar el monto y el plazoEl cliente decide cuánto dinero depositar y por cuánto tiempo.
  4. Constitución del plazo fijoUna vez elegido el tipo, el monto y el plazo, se formaliza el depósito a través de canales habilitados, como sucursales bancarias, cajeros automáticos o plataformas digitales.
  5. Inmovilización de los fondosDurante el plazo pactado, el dinero no puede retirarse. Sin embargo, algunos bancos ofrecen opciones de cancelación anticipada.
  6. Cobro del capital e interesesAl vencimiento, el banco deposita en la cuenta del cliente el monto inicial más los intereses generados o el cliente puede optar por renovar automáticamente el plazo.