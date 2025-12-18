El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más elegidas por los pequeños ahorristas por su seguridad y previsibilidad. Sin embargo, en las últimas semanas varias entidades financieras redujeron sus tasas de interés, lo que obliga a comparar antes de invertir.

Las diferencias entre bancos pueden significar ganancias extra de miles de pesos, por lo que elegir la entidad correcta es clave para maximizar el rendimiento.

¿Qué banco paga más por un plazo fijo hoy?

Este jueves 18 de diciembre, el ranking de tasas para plazos fijos online a 30 días lo lidera Crédito Regional, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 27,5% para no clientes y del 27% para clientes.

Le siguen Banco Voii, Banco Meridian, Bibank, REBA y CMF, todos con una TNA del 27%, tanto para clientes como para no clientes.

Caen las tasas de interés: ¿cuánto paga cada banco?

Según la tabla comparativa del Banco Central (BCRA), estas son las tasas de interés para depósitos a 30 días:

Crédito Regional: 27% para clientes y 27,5% para no clientes.

Banco VOII: 27%

Banco Meridian: 27%

Bibank: 27%

Banco REBA: 27%

Banco CMF: 27%

Banco Julio: 26,5%

Banco Bica: 26%

Banco Mariva: 26%

Banco de la Provincia de Córdoba: 25%

Banco de Comercio: 25%

Banco Macro: 25%

Banco de Tierra del Fuego: 25% para clientes y 21% para no clientes

Banco Hipotecario: 22% para clientes y 25% para no clientes

Banco del Sol: 24%

Banco de Corrientes: 24%

Banco del Chubut: 23,5%

ICBC: 23,5%

Banco Credicoop: 23%

Banco Formosa: 23%

Banco Nación: 22,5%

Banco Dino: 22%

Banco Masventas: 22%

Banco Provincia: 22%

Banco Comafi: 22%

BBVA: 21%

Banco Santander: 21%

Banco Galicia: 21%

Banco Ciudad: 20,5%

¿Cuánto gano si invierto $1.500.000?

Con la tasa más alta del mercado (27,5% en Crédito Regional), una inversión de $ 1.500.000 a 30 días genera una ganancia aproximada de $ 33.867, alcanzando un total de $ 1.533.867 al vencimiento.

En cambio, si se elige Banco Ciudad, con una TNA del 20,5%, la ganancia mensual sería de $ 25.238, lo que implica una diferencia de $ 8.629 respecto a la mejor opción.