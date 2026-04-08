Con una jornada de bonanza para las acciones argentinas (bonos soberanos cotizando al alza y caída del riesgo país a 563 puntos por la tregua entre Estados Unidos e Irán), los inversores comienzan a preguntarse cómo diversificar sus carteras. En ese sentido, Salvador Di Stéfano brindó su mirada sobre la actualidad del mercado. El economista, conocido mediáticamente como el “Gurú del Blue”, mantuvo una entrevista con El Observador, donde realizó su apreciación sobre el fin de algunas inversiones y qué pasa con los empresarios. Al ser consultado sobre la reticencia de quienes invierten a desembolsar capital, el analista atribuyó el fenómeno a la incertidumbre política. “El sector privado no invierte porque teme o le generan desconfianza algunas cosas. Por ejemplo, dice: ‘Milei hace dos meses que está. ¿Seguirá?’”, graficó, sirviéndose del fenómeno que el oficialismo describe como “riesgo kuka”. Pese a su reflexión, Di Stefano fue categórico respecto a la conveniencia de invertir en el contexto actual de productividad: “El que toma la decisión de esperar, si a Milei le va bien, se funde”. “El que toma la decisión de invertir, si a Milei le va mal, le va a ir bien igual porque cuando vos invertís vas a tener mejor productividad y mejor competitividad“, esgrimió el Gurú. Uno de los puntos más destacados fue su análisis sobre la caída de la construcción, sector que vinculó directamente con la aparición de nuevos instrumentos financieros como el Bopreal. “Esa forma de ahorrar (en pozo) desapareció. ¿Por qué? Porque yo hoy me compro un bono del Estado, pongo diez mil dólares en un Bopreal y el tipo me tira el 0,5% por mes. Tengo otra forma de ahorrar“, sentenció el especialista. Según su visión, esto explica por qué “los flacos que construían en pozo hoy no construyen más”. Respecto a la caída de los ingresos fiscales, Di Stefano ofreció una interpretación distinta a la oficial, vinculándola con el comportamiento de los stocks. “Antes de la elección de octubre, la gente hizo un paquete de stock porque volaba todo por el aire. Cuando Milei gana y no vuela nada, lo que hago es vender y no reponer. Si yo vendo y no repongo, la recaudación no crece al mismo ritmo de antes“, concluyó el economista.