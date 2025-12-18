El plazo fijo es una de las alternativas más elegidas por los ahorristas que buscan proteger sus pesos y obtener un rendimiento previsible. En este contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó la tasa de interés de las principales entidades financieras.

Qué banco tiene la mejor tasa de interés

La página oficial del BCRA informa las tasas de interés de las principales entidades financieras del país:

Crédito Regional: 29,5% para clientes y 29% para no clientes.

Banco VOII: 28,5%

Banco Meridian: 28,5%

Bibank: 27%

Banco Hipotecario: 24% para clientes y 27% para no clientes

Banco de Tierra del Fuego: 27% para clientes y 23% para no clientes

Banco CMF: 27%

Banco del Sol: 27%

Banco Bica: 27%

Banco de Comercio: 27%

Banco del Chubut: 26,5%

Fuente: Shutterstock Mehaniq

Banco Julio: 26,5%

Banco de Corrientes: 26,5%

Banco Dino: 26%

Banco REBA: 26%

Banco Mariva: 26%

Banco de la Provincia de Córdoba: 25%

Banco Nación: 24,5%

ICBC: 24%

Banco Macro: 23%

Banco Masventas: 23%

Banco Credicoop: 23%

Banco Provincia: 23%

Banco Formosa: 23%

Banco Comafi: 22%

Banco Ciudad: 22%

BBVA: 21%

Banco Santander: 21%

Banco Galicia: 21%

Cuánto gano si invierto $ 500.000en un plazo fijo

Quienes inviertan $ 500.000 en un plazo fijo a 30 días con una TNA de 29,5% obtendrán al término uno capital total de $ 512.292. Significa una ganancia neta de $ 12.292.