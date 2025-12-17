En esta noticia

El plazo fijo continúa posicionándose como una de las alternativas más elegidas por los ahorristas que buscan proteger sus pesos y obtener un rendimiento previsible. De acuerdo con la información difundida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las entidades financieras mantienen tasas dispares para los depósitos a 30 días, lo que vuelve clave comparar antes de invertir.

Te puede interesar

La “joyita” en la que recomienda invertir el Gurú del Blue sobre fin de año: “Lo mejor...”

Te puede interesar

Estas son las 10 acciones que Warren Buffett elige para ganarle al mercado de cara a fin de año

Qué banco tiene la mejor tasa de interés

La página oficial del BCRA informa las tasas de interés de las principales entidades financieras del país:

  • Crédito Regional: 29,5% para clientes y 29% para no clientes.
  • Banco VOII: 28,5%
  • Banco Meridian: 28,5%
  • Bibank: 27%
  • Banco Hipotecario: 24% para clientes y 27% para no clientes
  • Banco de Tierra del Fuego: 27% para clientes y 23% para no clientes
  • Banco CMF: 27%
  • Banco del Sol: 27%
  • Banco Bica: 27%
  • Banco de Comercio: 27%
  • Banco del Chubut: 26,5%
  • Banco Julio: 26,5%
  • Banco de Corrientes: 26,5%
  • Banco Dino: 26%
  • Banco REBA: 26%
  • Banco Mariva: 26%
Fuente: ShutterstockMehaniq
  • Banco de la Provincia de Córdoba: 25%
  • Banco Nación: 24,5%
  • ICBC: 24%
  • Banco Macro: 23%
  • Banco Masventas: 23%
  • Banco Credicoop: 23%
  • Banco Provincia: 23%
  • Banco Formosa: 23%
  • Banco Comafi: 22%
  • Banco Ciudad: 22%
  • BBVA: 21%
  • Banco Santander: 21%
  • Banco Galicia: 21%

Te puede interesar

Llegan los trenes de dos pisos: dónde los inaugurarán y qué frecuencia tendrá

Te puede interesar

Inauguran el túnel más importante de Buenos Aires: pasa bajo las vías del tren y destrabará la avenida más transitada

Cuánto gano si invierto $ 250.000 en un plazo fijo

Quienes inviertan $ 250.000 en un plazo fijo a 30 días con una TNA de 29,5% obtendrán al término uno capital total de $ 255.960. Significa una ganancia total de $ 5.960.