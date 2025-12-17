El plazo fijo continúa posicionándose como una de las alternativas más elegidas por los ahorristas que buscan proteger sus pesos y obtener un rendimiento previsible. De acuerdo con la información difundida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las entidades financieras mantienen tasas dispares para los depósitos a 30 días, lo que vuelve clave comparar antes de invertir.

Qué banco tiene la mejor tasa de interés

La página oficial del BCRA informa las tasas de interés de las principales entidades financieras del país:

Crédito Regional: 29,5% para clientes y 29% para no clientes.

Banco VOII: 28,5%

Banco Meridian: 28,5%

Bibank: 27%

Banco Hipotecario: 24% para clientes y 27% para no clientes

Banco de Tierra del Fuego: 27% para clientes y 23% para no clientes

Banco CMF: 27%

Banco del Sol: 27%

Banco Bica: 27%

Banco de Comercio: 27%

Banco del Chubut: 26,5%

Banco Julio: 26,5%

Banco de Corrientes: 26,5%

Banco Dino: 26%

Banco REBA: 26%

Banco Mariva: 26%

Fuente: Shutterstock Mehaniq

Banco de la Provincia de Córdoba: 25%

Banco Nación: 24,5%

ICBC: 24%

Banco Macro: 23%

Banco Masventas: 23%

Banco Credicoop: 23%

Banco Provincia: 23%

Banco Formosa: 23%

Banco Comafi: 22%

Banco Ciudad: 22%

BBVA: 21%

Banco Santander: 21%

Banco Galicia: 21%

Cuánto gano si invierto $ 250.000 en un plazo fijo

Quienes inviertan $ 250.000 en un plazo fijo a 30 días con una TNA de 29,5% obtendrán al término uno capital total de $ 255.960. Significa una ganancia total de $ 5.960.