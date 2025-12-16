En esta noticia

El plazo fijo es una de las herramientas más utilizadas por los argentinos para potenciar sus ahorros mediante la renta fija. De esta manera, los principales bancos del país publicaron sus tasas de interés para los depósitos.

Cuál es el banco con la mejor tasa de interés

Desde la página del Banco Central informaron las tasas de interés de las entidades financieras del país:

  • Crédito Regional: 29,5% para clientes y 29% para no clientes.
  • Banco VOII: 28,5%
  • Banco Meridian: 28,5%
  • Bibank: 27%
  • Banco Hipotecario: 24% para clientes y 27% para no clientes
  • Banco de Tierra del Fuego: 27% para clientes y 23% para no clientes
  • Banco CMF: 27%
  • Banco del Sol: 27%
  • Banco Bica: 27%
  • Banco de Comercio: 27%
  • Banco del Chubut: 26,5%
  • Banco Julio: 26,5%
  • Banco de Corrientes: 26,5%
  • Banco Dino: 26%
  • Banco REBA: 26%
  • Banco Mariva: 26%
  • Banco de la Provincia de Córdoba: 25%
  • Banco Nación: 24,5%
  • ICBC: 24%
  • Banco Macro: 23%
  • Banco Masventas: 23%
  • Banco Credicoop: 23%
  • Banco Provincia: 23%
  • Banco Formosa: 23%
  • Banco Comafi: 22%
  • Banco Ciudad: 22%
  • BBVA: 21%
  • Banco Santander: 21%
  • Banco Galicia: 21%

¿Cuánto gano si invierto $ 500.000 en un plazo fijo?

Quien elija invertir $ 500.000 en un plazo fijo con la mejor tasa del mercado tendrá un retorno total de $ 512.292, lo que significa una ganancia neta de $ 12.292.