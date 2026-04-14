ElEuro y dólar cotiza a 1.1784 USD este martes, 14 de abril de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de 0,14% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.79%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 1.06%. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento consecutivo sugiere un fortalecimiento en la demanda de la divisa, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. La estabilidad en el mercado y la confianza de los inversores han contribuido a esta alza, lo que podría anticipar un comportamiento similar en los próximos días. Sin embargo, es importante monitorear cualquier cambio que pueda afectar esta tendencia. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 5.75%, es menor que la volatilidad anual del 6.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.