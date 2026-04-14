La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este martes, 14 de abril de 2026 en México es de 17.27 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.25% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.31 pesos y un mínimo de 17.3 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -2.49%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.94%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. Sin embargo, hubo un par de días en los que se registraron aumentos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En general, la estabilidad fue escasa, lo que podría indicar un entorno económico incierto. Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.39%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.86%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento en comparación con los días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Dólar en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos y políticos que generan confianza en la moneda. El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar podría seguir apreciándose si las condiciones actuales se mantienen. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.