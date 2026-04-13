La escalada en el precio internacional del petróleo producto de la guerra en Medio Oriente tiene impactos directos en el metro cuadrado de las familias. Desde las subas del litro de nafta, el impacto en la inflación de marzo y hasta la problemática con los colectivos, debido a la disparada del gasoil y la necesidad del Gobierno nacional de incrementar los subsidios. Con el anuncio de una tregua por 15 días anunciada el martes a la noche por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el barril de crudo se desplomó, al caer de u$s 110 a u$s 94, según el mercado de futuros Brent. Sin embargo, con las denuncias de Irán de que no se cumplieron los puntos solicitados, volvieron a cerrar el Estrecho de Ormuz, por donde circula un quinto del petróleo global. Ello llevó a un recorte de la caída, y el precio del petróleo se encuentra en torno a los u$s 96 el barril este jueves a última hora.