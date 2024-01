Bono para importadores: por qué ahora sí conviene y antes no

La tercera puede ser la vencida. Luego del fracaso en la primera y segunda licitación de los Bopreal, las notas en dólares que el Banco Central emite para los importadores, este miércoles y jueves se realizará la tercera, por un monto máximo de u$s 750 millones. La brecha cambiaria del 47% (entre el dólar mayorista en $ 814 y el contado con liquidación en $ 1195) lo hace lucir más atractivo.

La contadora Adriana Marinelli marca un dato clave: "De los u$s 30.000 millones de deuda comercial de los importadores que computa el Ministerio de Economía, hasta ahora se registraron menos de la mitad, unos u$s 14.000 millones".

"Pareciera que hay un bajo empadronamiento de deudas en el registro en relación a lo que se pregonaba, por lo que habrá que ver si la deuda es tal". De hecho, el lunes se prorrogó el plazo para la inscripción en el padrón de la AFIP.

Precio del Bopreal

Lucas Decoud, analista de Research Grupo IEB estima que la paridad del Bopreal de equilibrio con la brecha cambiaria actual es de u$s 67,5, lo que arroja un tipo de cambio implícito de $ 1208.

"Todavía no se cruzó ninguna operación en el mercado, pero los bid en Byma se ubican entre u$s 60 y 70 dólares. Asumiendo una paridad de u$s 70, el dólar implícito al que se licita se ubica en $ 1165. En caso de poder vender el bono en el secundario a u$s 60, el dólar implícito sube a 1359 pesos".

Brecha cambiaria

Para el equipo de Research de Adcap, la licitación ahora es más atractiva para los importadores, dada la rápida escalada de la brecha, lo cual puede jugar a favor: "Pero todavía no hay un mercado secundario que sea referencia para el precio del CCL al que podrían salir los importadores, por lo que podrían permanecer cautos".

Cuanto mayor es la brecha, menor puede ser el precio al que los importadores deben vender el Bopreal para ser indiferentes entre pagar suscribiendo y vendiendo este instrumento, o yendo directamente al CCL.

Por otro lado, remarcan que esta falta de operaciones del Bopreal en el secundario se debe también a la falta de consenso sobre su valor por parte de inversores, lo que también dificultaría un arbitraje del CCL que sirva para bajar la brecha.

Más demanda

Gustavo Neffa, socio de Research for Traders, coincide en que habrá más demanda por la mayor brecha, "aunque los importadores se quejan de no haber sido consultados en la estructuración de los tres bonos, por lo que muchas casas matrices esperan la licitación de los bonos más cortos, ya que 2027 luce bastante largo".

Fermín Ezequiel López, research analyst de Cocos Capital, es otro de los que sostiene que, a mayor brecha, el Bopreal se torna más interesante, por el hecho de que el importador puede licitar, darse vuelta y venderlo contra CCL, saltándose la restricción cruzada de no poder operar MULC si se hace CCL.

Otro escenario

"Hace dos semanas la brecha llegaba a ubicarse en torno al 12% generando que el CCL spot quede muy por debajo del tipo de cambio implícito resultante de licitar y vender contra cable, lo cual generó una escasa demanda en las licitaciones", detalla López.

Ezequiel Zambaglione, Head de Research en Balanz, explica que cuanto mayor es la brecha, menor puede ser el precio al que los importadores deben vender el Bopreal para ser indiferentes entre pagar suscribiendo y vendiendo este instrumento, o yendo directamente al CCL.

"Por otro lado, el importador usando este instrumento estaría de alguna manera aceptando una pérdida financiera, ya sea porque lo venda en el secundario a un precio de descuento, o porque espere a su vencimiento, lo cual es una decisión difícil especialmente si como alternativa puede estar invertido en dólar linked esperando la unificación cambiaria", alertó.