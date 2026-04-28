México facilitó los trámites para permitir la entrada de equipo eléctrico y electrónico para la investigación clínica. De acuerdo con la Secretaría de Economía, el cambio fue implementado por la subsecretaría de Industria y Comercio, y permite reducir las barreras regulatorias y operativas que generan costos, retrasos e incertidumbre, particularmente en procesos como la importación de equipos especializados necesarios para la ejecución de protocolos de investigación clínica. Este cambio consiste en que las empresas que exporten dispositivos eléctricos y electrónicos para la investigación clínica ya no tienen que presentar certificado de cumplimiento de normas, siempre y cuando se limiten a este sector. En este sentido, la dependencia que lidera Marcelo Ebrard señaló que a partir de la facilitación comercial, México puede detonar un incremento de hasta 50% en la inversión extranjera en este sector. Esto representaría hasta u$s 150 millones adicionales anuales, que, sumados a aproximadamente u$s 300 millones reportados por la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C. (AMIIF), darían como resultado un total estimado de u$s 450 millones anuales. En este sentido, la dependencia publicó la “Resolución en materia de importación de equipos eléctricos y electrónicos destinados a la investigación clínica”, que elimina el requisito de que los productos presenten el certificado de cumplimiento de normas. El objetivo es impulsar políticas públicas que fortalezcan la competitividad nacional, promuevan la innovación y contribuyan al bienestar social generando un entorno económico favorable para la inversión en investigación clínica, consolidando a México como un actor relevante y destino atractivo propicio para dicho sector y avanzar de manera gradual hacia la meta de u$s 2,000 millones anuales establecida en el Plan México. La Embajada Comercial de Estados Unidos publicó recientemente las condiciones que considera que pueden obstruir el comercio exterior de Washington hacia el resto del mundo. En este sentido, uno de los sectores que preocupan a Estados Unidos es el de la exportación de Dispositivos Médicos. La dependencia de ese país mencionó que algunas normas oficiales generaban ambigüedades para la exportación de este tipo de insumos, por lo que pidió a México reducir las barreras regulatorias.