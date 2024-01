BCRA decidió qué hará con la tasa de plazo fijo

Este jueves a las cuatro de la tarde, el titular del Indec, Marco Lavagna, difundirá el peor dato mensual de inflación desde 1989. Consultoras privadas con peso en el mercado financiero, como la de Fernando Marull, la estiman en el 29%; para enero pronostica el 27 por ciento.

A pesar de este fogonazo inflacionario consecuencia de la devaluación del 13 de diciembre, por el momento no habría ánimo en el Gobierno de elevar la tasa de interés, hoy ubicada para los plazos fijos tradicionales en apenas el 9% mensual.

Tasa de plazo fijo

Para el Gobierno, un aumento de tasas genera un aumento de la inflación por la emisión monetaria que se origina en el pago de intereses de los pasivos del BCRA, contraparte de los depósitos en los bancos.

"Lo que mostraron estos primeros días es que prefieren licuar activos nominales en pesos", opina un banquero de trato cotidiano con el equipo económico.

Desde las ópticas del ministro de Economía, Luis Caputo; del presidente del Central, Santiago Bausili; y del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, bajar la brecha cambiaria apostando a la suba de tasas es de muy corto plazo.

Desarmar pasivos

El plan reside justamente en desarmar los pasivos reduciendo la tasa. Si ahora cambian la estrategia, luego de haber bajado la tasa de los plazos fijos, va a parecer confuso para el mercado.

Por otro lado, quienes frecuentan al titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, aseguran que un 30% en diciembre no sería ninguna sorpresa, al punto que el propio presidente Javier Milei habló de inflación corriendo al 1% diario.

"La brecha cambiaria sube porque el Bopreal fue un fracaso. Pareciera que no va a funcionar, no sé si por el diseño del bono o porque no hay tantos pesos que les hayan quedado a los importadores. O prefieren quedarse en los activos que ya tienen. Pero el dólar financiero sube porque no hay esterilización de pesos", revelan en las mesas.

Presión al blue

"Con el dato de inflación de diciembre -especulan-, el dólar libre subirá más, pero si suben la tasa de interés será peor por el déficit cuasifiscal que se debe pagar por las Leliq y en mayor medida por los pases a un día", comentan.

Para el CEO de una importante entidad financiera, "deberían ajustar rendimientos. Si no lo hacen, habría que prepararse para otro salto en la brecha cambiaria, ya que el final de semana pasada no estuvo bien luego del segundo fracaso en la licitación del Bopreal".

¿Cuánto deberían subir la tasa?

A su criterio, un porcentaje nunca menor a la variación del dólar blue: "Si el blue sube 10%, deberían subir 10%. Si vas a hacer tasa apuntando al carry trade, no debería ampliarse la brecha".

"Además, cayó mal la medida de que los plazos fijos UVA deban hacerse ahora a un mínimo de seis meses, entonces los ahorristas se pasan al dólar, y más si pierden contra el blue. Si este proceso sale torcido, por las buenas o por las malas, todo apunta a la dolarización".

Tasas negativas

Uno de los brokers con mayor información de la City asegura que en el equipo económico están cómodos con dos meses de tasas negativas: "A eso apuntan, a que los precios bajen después del 15 de febrero. No combustibles ni energía, pero sí el resto. Ahí se nivela todo lo que venía muy atrasado. Es el sinceramiento de lo atrasado hace cinco años, que tarda entre 50 y 55 días en corregir".

El propio Marull dice en su informe que a partir de febrero empezaría a desacelerar la inflación a niveles del 15%: "A pesar de que se sigue sincerando tarifas, el reacomodamiento del resto de los precios relativos ya estará más avanzado".