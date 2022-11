Reservas en jaque: el BCRA volvió a vender y van u$s 110 millones en apenas dos días

Luego de la finalización del dólar soja, son más las divisas que salen de las que entran de la guarida del Banco Central.

Este miércoles fueron ventas por u$s 83 millones, que se suman a los u$s 27 millones del martes, con lo cual en tan sólo los dos primeros días de noviembre las ventas netas fueron de u$s 110 millones, luego de haberse desprendido de u$s 498 millones durante el mes pasado.

Sin dólares

Así y todo, los importadores se quejan de que el BCRA no le da los dólares suficientes, por lo que hay un virtual cepo importador.

Ante normativas del BCRA que cambian de un día para el otro, para cuidar los escasos dólares de las reservas, no hay ningún tipo de certeza que el Central de acceso al mercado de cambios en la fecha que dice la Secretaría de Comercio.

Restricción cambiaria

"El problema es que no están los dólares, al punto que los proveedores piden a las multinacionales que les financien. En la medida en que no se solucione la brecha cambiaria, vas a tener restricción cambiaria", diagnostica Marcelo Elizondo, experto en negocios internacionales.

"Si a la pyme el BCRA le dice que le va a dar los dólares a los 60 o a los 180 días es lo mismo, porque no va a lograr financiamiento de sus proveedores ni compromiso de pago, por los cambios de reglas de juego y el temor del proveedor del exterior que nunca cobre, ya que nadie le garantiza que el BCRA le dará los dólares", explica el ex director de Importaciones de la Secretaría de Comercio, Esteban Marzorati.

A su juicio, no hay un mercado financiero desarrollado para atender toda la demanda en materia de importaciones, que va a ser grande.