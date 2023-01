El BCRA volvió a vender dólares de reservas y ya son más de u$s 100 millones en tres ruedas

El Banco Central volvió a vender dólares de sus reservas. Por tercera jornada consecutiva, la entidad obtuvo este jueves un saldo negativo tras su intervención en el mercado oficial de cambios, en otra sesión de volumen negociado acotado, con poco más de u$s 200 millones de contado.

La autoridad monetaria terminó la rueda con un saldo negativo de alrededor de u$s 38 millones, por lo que acumula ventas netas por más de u$s 110 millones en las últimas tres ruedas y recortó el saldo positivo del mes a unos u$s 170 millones, aproximadamente.

"Las últimas ruedas empiezan a arrojar un renovado drenaje de reservas, el cual era esperable luego del 'dólar soja II' e incluso acentúa las preocupaciones ante un panorama por la sequía de una menor oferta de divisas en el mercado de cambios", advirtió el economista Gustavo Ber.



En tanto, las reservas brutas se mantienen por debajo de u$s 43.000 millones, según la estimación preliminar de la entidad, mientras el Gobierno se prepara para realizar nuevos pagos de vencimientos de deuda a fin de mes al Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que impactará en las tenencias en dólares.

CAEN EL BLUE Y EL MEP



Por otro lado, la entidad dispuso otro incremento de 30 centavos para el tipo de cambio oficial mayorista, que finalizó la jornada en $ 183,11, por lo que mantiene el ritmo de devaluación diaria sobre esta cotización, que en lo que va de enero acumula un avance de 3,36 por ciento.

En tanto, sigue la calma entre los dólares paralelos, la cual empezó a observarse luego del anuncio que realizó ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, sobre una recompra de bonos y la disposición del Banco Central de aumentar dos puntos porcentuales las tasas de interés para los Pases pasivos.

En el mercado informal, la cotización del dólar blue registra una baja de $ 3 para ubicarse en $ 370 para la compra y $ 374 para la venta en las cuevas de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual recorta a menos de 105% la brecha respecto al oficial mayorista.

Entre las cotizaciones financieras de la divisa, en medio de una fuerte caída en los títulos deferencia, la mayor baja se observa en el MEP, que a través del bono GD30 cede más de 2% para ubicarse por debajo de $ 333, mientras el CCL mediante el Cedear "KO" opera casi estable, alrededor de 353 pesos.