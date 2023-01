Reservas bajo fuego: a cuánto llegarán para fines de año

Las reservas brutas del Banco Central cayeron a u$s 42.987 millones después de pagar u$s 641 millones al FMI. De todos modos, el BCRA compró u$s 4 millones para terminar u$s 285 millones arriba en 2023, con 19 jornadas sin ventas netas.

Sin embargo, la tendencia compradora no está garantizada. Consultatio estima que en 2023 habrá una caída de reservas brutas de u$s 6300 millones, lo que implica un stock de reservas netas algo por encima de los u$s 1000 millones, comparable con los mínimos históricos e incluso por debajo del registrado en la transición presidencial de 2015.

Metas del FMI

"Si bien estos niveles representarían un incumplimiento de las metas con el FMI, la mayor parte se dará en el último trimestre del año", señaló la Alyc.

En exportaciones, asumen que la sequía reducirá la liquidación de divisas del agro en u$s 12.000 millones, mientras que para las importaciones proyectan una caída de u$s 7000 millones versus el año 2022.

Pros y contras

"Por el lado macro, la apreciación real del tipo de cambio oficial agrega u$s 2000 millones, mientras que la balanza energética mejora u$s 2000 millones como resultado de la terminación del gasoducto Nestor Kirchner y menores precios de gas", anticipó Consultatio.

Con estas estimaciones, el superávit comercial se reduciría desde u$s 22.000 millones en 2022 a u$s 17.000 millones este año. A diferencia del 2022, este año el país contará con financiamiento marginalmente negativo por parte del FMI y otros organismos internacionales. En tanto, los vencimientos de deuda del Tesoro, provincias y corporativos este año asciende a los u$s 6700 millones.

"Para el sector corporativo proyectamos que refinancia el 60% de sus vencimientos de capital, tal como viene sucediendo", concluye el research.