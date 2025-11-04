El Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó una nueva herramienta de consulta para los exportadores de bienes a fin de “fortalecer la transparencia y el control en las operaciones de comercio exterior”. “Este nuevo módulo de visualización permite acceder de manera fácil, directa y personalizada a toda la información disponible en el sistema SECOEXPO (Seguimiento de Cobros de Exportaciones de Bienes) del BCRA”, informó el regulador monetario. Según detallaron, para ingresar al sistema, se debe usar con clave fiscal en la página de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al nuevo servicio denominado “BCRA – Seguimientos de Comercio Exterior”. Allí, el exportador podrá consultar la situación de todos sus permisos de embarque y acceder a los listados específicos de aquellos que ya cuentan con su certificación de cumplido, permisos en situación de incumplimiento o con próximo vencimiento. Además, podrán realizar otras consultas personalizadas y descargar sus resultados en forma sencilla. “Creo que está última medida es un progreso administrativo valioso. Una mejora entre tantas de las que están pendientes hace ya casi 15 años para tratar de aumentar las exportaciones que desde 2012 están en el mismo valor. Y algo más o menos similar pasa con las cantidades”, señala a El Cronista el economista de la Universidad de Avellaneda Federico Vaccarezza. No obstante, si ben celebra una medida que agiliza los procesos de una competitividad. "Ahora, hay que hablar de todo lo otro: retenciones, estímulos fiscales, tecnología, inversiones, financiamiento, temas que están abajo de la alfombra hace 15 años", apunta Vaccarezza.