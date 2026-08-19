En esta noticia Tasas y demanda de dinero

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aseguró que la autoridad monetaria mantendrá una política contractiva hacia adelante y descartó un giro expansivo en los próximos meses.

“Venimos manteniendo una política monetaria que es la misma desde el año pasado”, afirmó el titular del BCRA en el marco de una conferencia organizada por Fundación FIEL,

En ese sentido, Bausili buscó despejar expectativas sobre un eventual cambio de rumbo: “No hay que esperar una política expansiva hacia adelante. Va a ser contractiva”, sostuvo.

Tasas y demanda de dinero

Bausili destacó además que el Banco Central cuenta actualmente con mayores instrumentos para administrar la política monetaria y actuar frente a eventuales cambios en las condiciones del mercado.

“Tenemos un BCRA con más herramientas y flexibilidad”, señaló.

En ese marco, explicó que uno de los objetivos es evitar movimientos bruscos en el costo del dinero. “Queremos que las tasas de interés se mantengan estables y esperamos que la demanda de dinero se sostenga”, afirmó.

Así, el titular del Central ratificó que la estrategia seguirá teniendo un sesgo contractivo, aunque con una autoridad monetaria que, según planteó, dispone de mayor margen y herramientas para administrar las condiciones de liquidez y procurar una mayor estabilidad de las tasas de interés.