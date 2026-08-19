Bausili anticipó que la política monetaria seguirá contractiva: “No hay que esperar un BCRA expansivo”
El banquero central habló sobre la política monetaria que lleva adelante. Mantendrá el sesgo contractivo y aseguró que el BCRA cuenta con “más herramientas y flexibilidad” y apuntará a sostener la estabilidad de las tasas
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 19 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.