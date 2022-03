Dólar blue: para Barclays, el acuerdo con el FMI ayudará a reducir la presión

El banco de inversión inglés Barclays proyectó que el acuerdo con el FMI ayudará a reducir la presión sobre el dólar paralelo pero tendrá un impacto limitado en lo que respecta a la recomposición de reservas . Desde el banco consideraron, además, que con el acuerdo disminuyen las chances de ver un salto discreto del dólar.

Las mencionadas proyecciones forman parte de un reciente informe de Barclays firmado por su economista para la región, Pilar Tavella. Allí indicó que espera que el acuerdo anunciado entre el Gobierno y el FMI sea finalmente aprobado en el Congreso primero y en el directorio por el FMI luego, antes de la fecha límite del 22 de marzo.

" Creemos que el Gobierno encontrará una forma política de lograr que se apruebe el programa, considerando que es muy complicado para la oposición llevar a Argentina al default" , firmó Tavella en su informe.

A su vez, la especialista del Barclays advierte que el acuerdo debería ayudar a reducir la presión sobre los mercados de tipos de cambio paralelos , así como la incertidumbre general sobre la formulación de políticas económicas al proporcionar objetivos para la trayectoria fiscal, así como el financiamiento monetario del Tesoro.

Sin embargo, agrega que podrían surgir desafíos para reducir los desequilibrios macroeconómicos.

"Si bien este año, la mayoría de los objetivos son alcanzables, alcanzar los objetivos fiscales requerirá un fuerte compromiso político que podría ponerse a prueba en el segundo semestre de 2022, especialmente porque la alta inflación erosiona los ingresos reales . La incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para cumplir con las metas será mayor en 2023, dado que es un año de elecciones presidenciales", sostuvo.

Para Barclays, alcanzar un programa de Facilidades Extendidas con el FMI es un paso en la dirección correcta. Tavella entiende que el programa debería evitar un deterioro de los desequilibrios macroeconómicos y, potencialmente, también comenzar a corregir algunos de esos desequilibrios, al menos en 2022.

"Comenzando por las implicaciones más básicas, el programa reduce significativamente las posibilidades de que Argentina entre en default . Aunque algunos riesgos permanecerán en las revisiones de objetivos trimestrales. En segundo lugar, proporciona objetivos que deberían limitar los riesgos de que la política se descarrile por completo . Además, si se cumple la meta fiscal -lo que creemos que es posible- supondrá una reducción del gasto equivalente a un punto porcentual del PIB", comentó Tavella en su informe enviado a sus clientes.

Más devaluación y acumulación LIMITADA de reservas

La economista de Barclays entiende que la devaluación del tipo de cambio se acelerará a al vez que espera que se evite una fuerte devaluación.

Tavella considera que dado que el objetivo requiere solo u$s 1500 millones en aumento de las reservas genuinas, el Gobierno probablemente podrá evitar una fuerte devaluación de salto discreto.

"El Gobierno evitará una devaluación de salto discreto particularmente considerando el reciente aumento en los precios de la soja y el trigo que nos ha llevado a revisar nuestro pronóstico de superávit en cuenta corriente ", comentó.

LA CITY TODOS LOS JUEVEs Suscribite a nuestro Newsletter Recibí las novedades sobre el mundo de las finanzas y los mercados en tu email. ¿Qué dice la City? Email: Suscribite

Finalmente, y en relación a las reservas, Barclays entiende que la acumulación de las mismas se cumplirá principalmente con desembolsos netos del FMI.