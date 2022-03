Acuerdo con el FMI: Patricia Bullrich ya contó cómo va a votar Juntos por el Cambio y la explicación sorprendió a todos

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, adelantó que Juntos por el Cambio votará a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) , aunque aclaró que no acompañarán el plan económico que propone el Gobierno para alcanzar las metas propuestas.

Así lo confirmó Bullrich anoche en diálogo con TN: " Juntos por el Cambio va a votar para que no haya default, es decir que va a votar el crédito. Vamos a acompañar el financiamiento, el acuerdo no ", aseguró.

Tras la reunión que mantuvo la Mesa Nacional de JxC este domingo por Zoom para definir la estrategia en el Congreso, la titular del PRO adelantó que la fuerza acompañará "el crédito" pero aclaró cuál será la postura del bloque.

"Vamos a decir bien claro que la carta de intención firmada es una carta que no solamente deja una bomba hacia el futuro, sino que destruye en el presente la posibilidad de que la Argentina salga de la crisis que tiene porque esta absolutamente basada en mantener subsidios, mantener la emisión y el mismo déficit fiscal. Crecen los subsidios y aumentan impuestos", explicó

Asimismo, reveló que buscarán abrir el diálogo con Sergio Massa para introducir modificaciones al proyecto. "Se va a plantear un diálogo con el presidente de la Cámara para que el proyecto cambie y contenga lo único que debe tener, el acuerdo del financiamiento", indicó Bullrich.

" Juntos por el Cambio no acepta los términos del proyecto donde el Gobierno dice que toda la responsabilidad histórica es de Juntos por el Cambio, no vamos a aceptar eso. El relato kirchnerista lo vamos a pelear fuertemente y vamos a generar un momento en que la Argentina diga que no vamos al default porque las manos levantadas en el Congreso del 2001 no se pueden repetir", concluyó la exministra de Seguridad.

La presidenta del PRO intentó disipar las internas que habían surgido hacia dentro de la coalición respecto a si debían o no acompañar el proyecto enviado por el Gobierno que comenzará a debatirse este lunes en la Cámara de Diputados.

"Estamos totalmente de acuerdo en la filosofía, después viene el preciosismo legislativo que es cómo cada uno busca la forma de llegar al mismo objetivo con una técnica parlamentaria distinta", explicó.