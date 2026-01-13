En esta noticia

El plazo fijo continúa siendo una de las inversiones más elegidas por los pequeños ahorristas por su seguridad y previsibilidad de rendimiento. De esta manera, los bancos publicaron sus tasas de interés para los depósitos.

Te puede interesar

Sube el plazo fijo: con nuevas tasas, cuánto gano si invierto $ 500.000

Qué banco tiene la mejor tasa de interés

El ranking de tasas para plazos fijos online a 30 días lo encabeza Banco Bica, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 28% para no clientes y clientes.

Tasas de interés de los principales bancos

  • Banco Nación: 23.50%
  • Banco Macro: 23.50%
  • Banco ICBC: 23.50%
  • Banco Credicoop: 23.00%
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 22.00%
  • Banco Santander: 21.00%
  • Banco Galicia: 21.00%
  • Banco BBVA: 21.00%
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: 20.50%

Te puede interesar

Se viene un diluvio histórico con tormentas por 72 horas: intensas lluvias y ráfagas de viento de 60 kilómetros por hora

Cuánto gano si invierto $ 1 millón en un plazo fijo

En caso de invertir $ 1 millón en un plazo fijo con TNA de 28%, al final de los 30 días se obtendrá en total $ 1.023.014, lo que representa una ganancia de $ 23.014.